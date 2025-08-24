Trắng đêm gặt lúa chạy bão Kajiki

Từ chiều đến đêm 23/8, nông dân khu vực xã Cẩm Bình của tỉnh Hà Tĩnh ra cánh đồng gặt lúa chín vụ hè - thu với không khí khẩn trương.

Theo ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, để hạn chế thiệt hại do bão Kajiki gây ra, chính quyền đã huy động các lực lượng như thanh niên tình nguyện, dân quân cùng bà con sử dụng khoảng 20 máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa sớm.

Nông dân Hà Tĩnh chong đèn gặt lúa đêm (Ảnh: Trí Thành).

Trong đêm 23/8, máy gặt hoạt động liên tục, người dân đội đèn, chạy đua với thời gian vận chuyển từng bao tải lúa về nhà cất giữ.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Bình, địa phương này đã thu hoạch được hơn 130ha lúa. Chính quyền yêu cầu cán bộ nông nghiệp thường xuyên bám sát đồng ruộng, ưu tiên hỗ trợ các hộ neo đơn, gia đình chính sách trong việc thu hoạch để đảm bảo tiến độ và bảo toàn năng suất.

Không chỉ xã Cẩm Bình, người dân các xã Đồng Tiền, Thạch Lạc, Thiên Cầm cũng đã thu hoạch lúa sớm từ chiều 23/8.

Thanh niên tình nguyện giúp bà con vận chuyển lúa về nhà (Ảnh: Trí Thành).

Trong sáng 24/8, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký ban hành công điện khẩn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão Kajiki.

Trong công điện, Chủ tịch Hà Tĩnh đề nghị cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão, mưa, lũ; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương, đơn vị dừng ngay các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động ứng phó với thiên tai.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả gặt lúa chạy bão (Ảnh: Trí Thành).

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương rà soát cụ thể phương án sơ tán dân (địa điểm sơ tán, phương tiện sơ tán, hậu cần, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, cán bộ của địa phương phụ trách chỉ huy) để sơ tán dân kịp thời.

Đối với các xã phường tuyến biển khu vực ven biển, cửa sông, lãnh đạo Hà Tĩnh yêu cầu phải hoàn thành việc di dời dân đến nơi an toàn trước 17h ngày 24/8.

Tại Quảng Trị, nhằm ứng phó với bão số 5, từ đêm 23/8 đến sáng 24/8, người dân nhiều địa phương thuộc tỉnh này tất bật ra đồng, tranh thủ lúc trời chưa mưa để gặt lúa vụ hè - thu. Đây là vụ lúa nhọc nhằn nhất của người dân Quảng Trị khi đầu vụ bị lũ sớm gây thiệt hại, cuối vụ chưa chín hết phải gặt xanh "chạy" bão.

Người dân khẩn trương gặt lúa chạy bão (Ảnh: Nhật Anh).

“Lúa còn chưa chín hết, nhưng bão lớn đang vào, nếu không thu hoạch rất dễ bị đổ, ngập úng, lúc đó thiệt hại còn lớn hơn. Tôi và nhiều gia đình khác đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa, không khí trên đồng rất khẩn trương”, ông Hoàng Trung Hạo, trú thôn Dài, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Quang Hồng, Trưởng thôn Vân Đông, phường Ba Đồn (Quảng Trị) cho hay, thôn có hơn 5,5ha lúa hè - thu, hơn phân nửa mới vừa chín tới. Theo ông Hồng, nếu chờ thêm vài ngày mới thu hoạch mà bão vào xem như mất trắng, nên bà con phải gặt sớm để bảo toàn mùa vụ.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh mới thu hoạch khoảng 2.500ha lúa hè thu trên tổng số 38.792ha đã gieo cấy. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, lực lượng chức năng và các địa phương đang hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa và các loại cây hoa màu nhằm giảm thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương, đơn vị dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho phòng, chống, ứng phó bão, mưa lũ.

Các đơn vị chức năng triển khai công tác chằng chống nhà cửa, trụ sở (Ảnh: Nhật Anh).

Cùng với việc cấm tàu thuyền ra khơi, lãnh đạo Quảng Trị yêu cầu thực hiện việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn hoàn thành trước 10h ngày 24/8.

Hiện tại thời tiết ở Quảng Trị không mưa, lặng gió, tuy nhiên nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu bão lớn đang tiến vào bờ. Công tác chủ động ứng phó với bão đang được các đơn vị, địa phương và người dân triển khai hết sức khẩn trương. Trong đó có việc chằng chống nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, cắt tỉa cành cây. Các xã phường, đặc khu cũng đã lên phương án, sẵn sàng sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp...

Toàn tỉnh Quảng Trị có 8.725 tàu, thuyền. Đến thời điểm này cơ bản các phương tiện đã và đang vào bờ tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.