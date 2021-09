Công an TPHCM trao 6.500 phần quà cho người dân vùng dịch

Tham dự lễ xuất quân trao tặng 6.500 phần quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức có Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX03)...

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, đất nước đã trải qua thời gian dài của cuộc đại dịch, gây tổn hại rất lớn tới kinh tế, sức khỏe của người dân. Trong thời gian qua lực lượng Công an nhân dân, Công an TPHCM đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chủ động xung kích đi đầu cùng với lực lượng y tế, quân đội và các lực lượng khác trong hệ thống chính trị nổ lực phấn đấu kiềm chế, giảm tối thiểu các thiệt hại đến với sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

"Cuộc chiến này thật sự là chưa có tiền lệ. Chúng ta chưa bằng lòng với những kết quả đạt được. Chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu với đại dịch để đưa cuộc sống xã hội trở lại bình thường trong tình hình mới. Trong thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM hưởng ứng mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an trong đợt thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - lá chắn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự xã hội", Thiếu tướng Trần Đức Tài nói.

Trong thời gian qua, Công an TPHCM và Công an TP Thủ Đức đã nổ lực hết mình tham gia trực tiếp ở các tuyến đường. Thực hiện 2 nhiệm vụ là đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội không để cho tội phạm lộng hành, kiềm chế kéo giảm tội phạm và tham gia trực tiếp vào tuyến đầu phòng chống dịch ở những điểm nóng như: Khu cách ly, khu chữa trị…

Thiếu tướng Tài nhấn mạnh, Công an TP Thủ Đức là đơn vị đi đầu đã có nhiều nổ lực dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND, HĐND và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức đã nổ lực phấn đấu đưa ra nhiều mô hình, sáng kiến rất sáng tạo, uyển chuyển để đáp ứng được với tình hình dịch bệnh và giữ vững được tình hình an ninh trật tự. Điển hình là phong trào vận động chủ nhà trọ giảm tiền hoặc không lấy tiền trọ.

Ngoài các nhiệm vụ chốt chặn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP Thủ Đức và Công an 34 phường trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội để chăm lo cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Công an TP Thủ Đức đã trao tặng gần 12.000 phần quà gồm gạo, rau, củ, mì gói, trứng, sữa; đã tổ chức vận động các phòng trọ trên địa bàn đã miễn giảm trên 111 tỷ đồng. Qua đó, đơn vị đã xây dựng được hình ảnh Công an nhân dân gần gũi thân thiện chia sẻ với nhân dân trên địa bàn.

Những "Túi an sinh" gồm đầy đủ các nhu yếu phẩm được cán bộ khu phố chuyển đến tận tay từng hộ dân trên đường số 47, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Trần Đức Tài trao tặng một túi quà cho gia đình Chị Hoàng Thị Lựu (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức).

"Nhận được phần quà này em cảm thấy rất vui và bất ngờ khi được lãnh đạo Công an TPHCM xuống tận nhà trao tặng và gửi lời động viên, thăm hỏi sức khỏe đến gia đình em và người dân xung quanh. Các chiến sĩ công an ngoài việc tham gia các chốt kiểm soát dịch, giữ gìn an ninh trật tự còn thường xuyên hỗ trợ người dân gặp khó khăn", chị Lựu cho biết.

Trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, người dân thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy" mỗi túi quà góp phần tiếp thêm động lực để người dân cùng chính quyền thành phố vượt qua đại dịch.

Ngoài việc trao tặng các phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công an TPHCM còn đến thăm hỏi và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

2 tấn gạo và các nhu yếu phẩm mà lực lượng Công an TPHCM đã trao tặng cho Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Trần Đức Tài vẫy tay chào, thăm hỏi sức khỏe và động viên các cô chú tại Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Cùng ngày, Tủ thuốc 0 đồng điều trị bệnh nhân F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà cũng được triển khai tại Trạm y tế phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Tủ thuốc 0 đồng bao gồm 500 phần thuốc điều trị F0 cách ly tại nhà với các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, vitamin C, kháng viêm và thuốc kháng đông.