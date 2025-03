Công an Hà Nội công bố địa chỉ Phòng Cảnh sát hình sự, CSGT

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội công bố các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc sau khi thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới.

Cụ thể, các cơ quan tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, hoạt động điều tra, thủ tục hành chính... gồm:

- Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra: Số 2 Tràng Thi, Hoàn Kiếm.

- Phòng Cảnh sát hình sự: Số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy.

- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường: Số 382 Khâm Thiên, Đống Đa.

- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Số 2 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Số 94, 96 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng.

Trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (Ảnh: Công an cung cấp).

- Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp: Số 17 Lưu Quang Vũ, Cầu Giấy.

- Phòng An ninh điều tra: Số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân.

- Phòng An ninh kinh tế: Số 27, 29 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm.

- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Số 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: địa chỉ số 44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa.

- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn: Số 4 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy.

- Phòng Cảnh sát giao thông: Số 86 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

- Phòng Kỹ thuật hình sự: Số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề nghị sát hạch, cấp Giấy phép lái xe: Số 2 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, hoặc số 253 Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp lý lịch tư pháp: Số 13 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng.

- Cơ sở cai nghiện ma túy số 1: Xã Yên Bài, huyện Ba Vì

- Cơ sở cai nghiện ma túy số 2: xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn

- Cơ sở cai nghiện ma túy số 3: xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây

- Cơ sở cai nghiện ma túy số 4: phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó ngày 25/1, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA thực hiện Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, không tổ chức công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở"; xây dựng công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.