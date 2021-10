Cho mở lại quán bar, karaoke, Long An khẳng định "mở toang nền kinh tế"

Ngày 26/10, UBND tỉnh Long An có Công văn số 10555/UBND-VHXH về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 27/10, hầu hết các hoạt động dịch vụ, thương mại đều được hoạt động trở lại.

Cụ thể, các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời được hoạt động không hạn chế số lượng người tham gia. Tuy vậy, người tham gia phải đáp ứng một trong 3 điều kiện như: đã tiêm đủ vaccine; đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Các hoạt động vận tải hành khách, công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải để vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch: được hoạt động trở lại. Nhà hàng, quán ăn, quán giải khát được hoạt động bình thường trở lại. Tuy vậy, người bán hàng phải đáp ứng đủ 1 trong 3 tiêu chí như các hoạt động tập trung.

Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau... được phép hoạt động. Tuy vậy, cần đáp ứng các điều kiện: đảm bảo không quá 50% công suất, phục vụ phải đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí an toàn phòng chống dịch như các hoạt động tập trung.

Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu... được hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo không quá 70% công suất và nhân viên đáp ứng một trong 3 tiêu chí an toàn.

Người bán vé số dạo cũng được hoạt động trở lại.

Học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến ngày 14/11. Học sinh cấp trung học cơ sở: tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến ngày 30/11.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động bình thường, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

"Mở toang" để khôi phục kinh tế

Bí thư Tỉnh Ủy Long An Nguyễn Văn Được thay mặt Tỉnh ủy tặng UBND huyện Cần Đước 200 triệu đồng vì có thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 26/10, tại Hội nghị Sơ kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Cần Đước, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được cho biết: "Long An là tỉnh đầu tiên trở về trạng thái bình thường trong 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Long An cũng là tỉnh đầu tiên khôi phục sản xuất sau dịch thành công, mở toang nền kinh tế. Cụ thể, Long An đã trao chứng nhận đầu tư cho một dự án và 10 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 500 triệu USD".

Ông Được cho biết, kết quả trên là sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An. Tuy vậy, đây chỉ mới là chiến thắng ban đầu, người dân Long An vẫn phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, tuân thủ 5K để phòng ngừa Covid-19. Hiện nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên ở Long An đã tiêm vaccine mũi 1 và 85% đã tiêm mũi 2.

UBND huyện Cần Đước tặng bằng khen cho nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ tốt công tác phòng chống dịch tại địa phương.

"Cần Đước là một trong 5 huyện vùng đỏ của tỉnh nhưng đã trở thành vùng xanh nhanh nhất. Huyện đã thực hiện giãn cách xã hội nghiêm, hiệu quả nhất tỉnh, tỉ lệ tiêm vaccine sớm và nhanh nhất tỉnh. Tuy vậy, thời gian tới huyện phải thường xuyên tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để sớm ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn cho người dân", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.