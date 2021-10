Phú Yên giãn cách theo Chỉ thị 19 từ 5/10

Dân trí Kể từ ngày 5/10, tất các cả địa phương ở tỉnh Phú Yên (trừ xã An Chấn, Tuy An) được áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành công văn hướng dẫn áp dụng giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh này trong tình hình mới.

Theo công văn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được kiểm soát.

Các hoạt động kinh doanh ở TP Tuy Hòa dần mở cửa trở lại (Ảnh: Trung Thi).

Trên cơ sở đó, Phú Yên quyết định áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 19. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 5/10.

Riêng xã An Chấn (huyện Tuy An) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định.

Công văn của UBND Phú Yên yêu cầu, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh.

"Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là khi nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ tập trung đông người phải đi đôi với xây dựng và thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống dịch đảm bảo kiểm soát tốt tình hình theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn" - Công văn của UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh.

Mặc khác tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật - an toàn xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch theo quy định.

Từ ngày 23/6 đến nay Phú Yên ghi nhận hơn 3.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa).

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Phú Yên, từ ngày 23/6 đến nay, tại tỉnh này đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua quá trình chữa trị, các cơ sở y tế đã cho xuất viện gần 2.900 bệnh nhân, hiện tại chỉ còn hơn 100 bệnh nhân đang được điều trị.

Trung Thi