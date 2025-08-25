Giải cứu người phụ nữ nằm giữa đường trong lúc trời mưa bão

Chiều 25/8, trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, mặc áo mưa đã nằm trên giải phân cách đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Người phụ nữ nằm giữa giải phân cách trong lúc trời mưa bão (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhiều người dân đi đường phát hiện sự việc, nhanh chóng báo tin cho Công an phường Hoa Lư. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội phường, đưa người phụ nữ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình.

Tại Trung tâm tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình, người phụ nữ này được chăm sóc sức khỏe chu đáo, bảo đảm an toàn, xác minh nhân thân. Tuy nhiên, do người phụ nữ này có những biểu hiện không bình thường, vì thế cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tên tuổi và lai lịch.

Lực lượng công an giải cứu người phụ nữ đưa đến nơi an toàn để xác minh nhân thân (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Hoa Lư cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình xác minh, làm rõ lai lịch, nhân thân của người phụ nữ này để có phương án xử lý theo quy định.