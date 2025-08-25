Bão Kajiki chính thức đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Khiêm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18h ngày 25/8, bão Kajiki (bão số 5) đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Bão Kajiki sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền, rồi đi vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần.

Theo ông Khiêm, bão di chuyển chậm nên sẽ hoạt động trên khu vực đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 4 giờ đồng hồ.

Ông Khiêm đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, trọng tâm là khu vực phía Tây Nghệ An, phía Tây Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.

Bão Kajiki đã đổ bộ vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An (Ảnh: NCHMF).

Dự báo từ chiều tối nay đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn tiếp cận rộng rãi với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Từ chiều nay đến ngày 26/8, khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, Đà Nẵng có lúc có mưa rào, TPHCM có mưa, mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong cơn mưa cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều tối nay đến ngày 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to đến với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào có nơi trên 500mm.