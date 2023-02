Biết sổ hộ khẩu đã bị "khai tử" nhưng vẫn mang theo... đề phòng bất trắc

Sáng 10/2, anh Nguyễn Xuân Kiên (SN 1974, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) và chị Phạm Ngọc Thu (SN 1986, hiện trú phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) đến trụ sở UBND phường Dịch Vọng để đăng ký kết hôn.

Trước đó một ngày, vợ chồng anh Kiên đến bộ phận một cửa UBND phường Dịch Vọng để làm các thủ tục cần thiết với những giấy tờ đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù sáng nay chỉ đến để kiểm tra lại thông tin và điền vào Giấy chứng nhận kết hôn nhưng cả anh Kiên và chị Thu đều mang theo sổ hộ khẩu giấy cũ phòng "bất trắc".

Chị Nguyễn Thị Huệ, cán bộ văn phòng một cửa thông báo, từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu giấy đã bị "khai tử" nên việc mang theo sổ này là không cần thiết. "Từ giờ trở đi vợ chồng làm các thủ tục gì chỉ cần mang theo căn cước công dân (CCCD) gắp chíp là đủ", chị Huệ trao đổi với vợ chồng anh Kiên.

Vợ chồng anh Kiên mang theo sổ hộ khẩu giấy với tâm lý "đề phòng bất trắc", mặc dù đều nắm được quy định sổ hộ khẩu giấy bị khai tử từ 1/1/2023.

Anh Kiên từ khi đủ tuổi đăng ký kết hôn đến nay chỉ có hộ khẩu ở phường Bưởi nên các thủ tục đăng ký kết hôn nhanh, gọn, chỉ cần mang theo CCCD, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi cư trú. Còn chị Thu, trước khi chuyển khẩu về phường Dịch Vọng đã từng có thời gian sống ở Lạng Sơn. Vì thế, chị này phải xin thêm xác nhận tình trạng hôn nhân ở Lạng Sơn.

Để xin xác nhận tình trạng hôn nhân ở Lạng Sơn, chị Thu phải nộp giấy xác nhận cư trú tại địa bàn phường Dịch Vọng. Khi cung cấp đầy đủ giấy tờ, chị không phải về Lạng Sơn làm trực tiếp mà nhờ người nhà làm giúp.

Cũng trong sáng nay, H.T.T. (SN 1995) đến UBND phường trên địa bàn quận Cầu Giấy để lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. T. đã làm thủ tục cách đây một tuần nhưng nay mới đến lấy xác nhận. Giống như vợ chồng anh Kiên, T. mang theo sổ hộ khẩu giấy với tâm lý "đề phòng bất trắc".

Người dân đi đăng ký kết hôn không cần mang theo sổ hộ khẩu giấy.

Theo chị T.H., cán bộ văn phòng UBND phường thuộc quận Cầu Giấy, thủ tục đăng ký kết hôn cần: CCCD gắn chíp của 2 bên (nam, nữ); Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bên nam hoặc nữ trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn; trong trường hợp cả 2 người đều sống cùng phường và chưa từng chuyển khẩu đi nơi khác thì chỉ cần 2 CCCD.

Việc xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có 2 hình thức là công dân tự đi làm hoặc yêu cầu cơ quan hành chính cấp phường, xã xác minh.

Sổ hộ khẩu giấy đã bị "khai thử" từ ngày 1/1/2023.

"Đa phần mọi người đều làm giấy tờ trước mới đến làm các thủ tục nên mọi việc cũng diễn ra khá nhanh, nếu giúp được gì cho người dân chúng tôi sẽ tạo điều kiện" nữ cán bộ chia sẻ và khẳng định khi công dân đến làm việc cán bộ văn phòng không yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy cũ nhưng nhiều người vẫn mang theo với tâm lý "đề phòng bất trắc".

Thậm chí, một số người chưa cập nhật được quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023.

Kể từ khi bỏ sổ hộ khẩu giấy đến nay, văn phòng một cửa gặp vướng mắc liên quan đến đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Đây là những việc liên quan đến xác nhận thời điểm. Còn các thủ tục khai sinh, làm thẻ bảo hiểm, nhập cư trú khi diễn ra thuận tiện không gặp vướng mắc gì.

"Quan trọng bây giờ là đồng bộ hóa dữ liệu dân cư mà công an chia sẻ được cho các đơn vị hành chính để tự tra. Mới đây tôi cũng có ý kiến về việc xác nhận cư trú thời điểm mà phải tra tàng thư. Bản thân công an phường phải gửi văn bản lên công an quận để xin tra tàng thư. Thời gian tra tàng thư từ quận đến phường, trả lời công dân mới là lâu", nữ cán bộ chia sẻ.