Dân trí Từ ngày 13/10, xe khách liên tỉnh đi và đến TPHCM được hoạt động trở lại. Các nhà xe phần lớn phải chịu bù lỗ, chạy giữ tuyến do số lượng hành khách giảm hơn 90% bởi tâm lý lo ngại dịch Covid-19.

Theo một số nhà xe tại Bến xe miền Đông, nguyên nhân phải bù lỗ là do giá xăng dầu tăng cao, lượng khách đi lại quá ít, hàng hóa chuyên chở không nhiều do quy định phòng dịch ở nhiều địa phương đang khác nhau, với các yêu cầu chặt chẽ người về từ TPHCM do cấp độ dịch cao hơn.

Bến xe Miền Đông vắng khách, nhà xe bù lỗ tiền triệu mỗi ngày để giữ tuyến

Chị Trần Thị Thu Trang - quản lý xe Ba Gà (chạy tuyến Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu - Bến xe Miền Đông, TPHCM) cho biết, ngày 1/11 nhà xe bắt đầu chạy lại. Mỗi ngày nhà xe chạy 2 chuyến, chuyến đi từ Xuyên Mộc xuất phát lúc 10h sáng, chuyến về từ Bến xe Miền Đông lúc 14h chiều. "Cả đi và về mỗi chuyến chỉ có vài khách, hàng hóa để chở cũng không có nhiều. Trong ngày đầu tiên chạy lại, nhà xe bù lỗ khoảng 1 triệu đồng", chị Thu Trang chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thạnh, quản lý xe Loan Phượng (tuyến Quy Nhơn - Bến xe Miền Đông) cho biết, chuyến xe vào lúc sáng chỉ có một người, chuyến về lúc chiều tối cũng mới chỉ có hai người đăng ký. Sau mỗi chuyến nhà xe phải bù lỗ 7-8 triệu đồng.

Sau nhiều tháng xe khách không hoạt động, phụ tùng của xe bị hư hỏng, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết đêm qua ông phải thức suốt đêm để sửa chữa.

Các nhà xe hoạt động trở lại chấp nhận chịu lỗ là để giữ gìn thương hiệu với hy vọng khi cuộc sống người dân "bình thường mới" trở lại hành khách sẽ không quên nhà xe. Nhiều doanh nghiệp vận tải mong muốn các đơn vị quản lý giảm chi phí để bớt đi phần nào gánh nặng bù lỗ, tiếp tục hoạt động trong thời gian tới.

Ghi nhận trong chiều ngày 1/11 tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) thưa thớt hành khách đi lại. Hiện tại, có 35 tuyến thuộc 11 tỉnh đang hoạt động tại bến.

Thống kê của Sở Giao thông Vận tải TPHCM từ ngày 13-27/10, tổng lượt khách liên tỉnh thông qua các bến xe trên địa bàn đạt gần 9.800 khách, với khoảng 2.000 lượt xe phục vụ (bình quân mỗi xe chở 5 khách). Trong đó, khách theo chiều từ TPHCM đi các tỉnh thành nhiều hơn ngược lại, với khoảng 6.500 người trên 889 xe. Trong khi trên các chuyến xe đến TP chỉ gần 3.300 khách, với hơn 1.000 xe phục vụ. Lượng khách như trên giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái và ngày thường trước lúc dịch Covid-19 bùng phát.

Quang Minh