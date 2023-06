3 con tin kể lại những đêm trắng trong tay nhóm vũ trang ở Đắk Lắk

Vẫn chưa hết khiếp đảm về những gì đã xảy ra, Y Yưng Bkrông (18 tuổi, ngụ buôn Kpum, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) run run kể lại quá trình bị khống chế làm con tin trong vụ tấn công bằng súng.

3 con tin hôm nay đã được trở về an toàn với gia đình (Ảnh: Thúy Diễm).

Đêm trắng dưới họng súng

Y Yưng cho biết, do nhà ở xa nên anh cùng 5 công nhân khác ngủ lại lán trại của dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Rạng sáng 11/6, nhóm công nhân giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh đập phá và tiếng súng nổ. Chưa kịp hoàn hồn, Y Yưng bị một đối tượng dùng súng bắn trượt qua ngực phải, máu tuôn ra.

"Sau tiếng súng, hàng chục đối tượng bất ngờ ập vào tấn công chúng tôi. Có 3 công nhân may mắn chạy thoát, còn tôi, Y Dũn và Điểu Nguyên bị khống chế và bắt đi theo. Chúng tuyên bố nếu ai không nghe theo mà bỏ chạy sẽ bị bắn chết ngay lập tức", nam thanh niên 18 tuổi nhớ lại.

Cũng theo Y Yưng, sau khi ép người đi cùng, các đối tượng còn dùng xăng tưới lên xe và máy móc thi công đường và châm lửa đốt.

Y Yưng bị một viên đạn bắn trượt qua người (Ảnh: Thúy Diễm).

"Các đối tượng kéo chúng tôi đi vào lô rẫy cà phê vắng, trên đường đi chúng liên tục dí súng vào người khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Đã có lúc chúng tôi có ý định bỏ trốn nhưng chúng lúc nào cũng canh chừng, không có kẽ hở nào để 3 người bỏ chạy", Y Yưng nhớ lại.

Đến chiều 11/6, khi công an đồng loạt tấn công trấn áp, các đối tượng bỏ chạy. Y Yưng và Điểu Nguyên may mắn được giải cứu. Riêng Y Dũn Bkrông (19 tuổi) bị các đối tượng tiếp tục kéo theo và bắt ép làm con tin trong suốt 4 ngày trời.

Y Dũn là con tin cuối cùng được lực lượng chức năng giải cứu vào ngày 14/6 (Ảnh: Thúy Diễm).

Được công an giải cứu và trở về nhà, Y Dũn vẫn không thể tin mình còn sống.

Nhớ lại chuỗi thời gian "sống mà như chết", Y Dũn cho biết, các đối tượng rất tinh vi. Trên đường bỏ trốn, chúng yêu cầu anh không được dẫm vào vùng đất ẩm ướt mà chỉ được đi vào nơi đất khô ráo để tránh để lại dấu vết, bị phát hiện.

"Chúng canh chừng tôi rất kỹ lưỡng, mỗi buổi tôi chỉ được ăn một nắm cơm nhỏ, uống vài ngụm nước. Ban đêm tôi không chợp mắt được vì sợ", Y Dũn kể.

Vui mừng khi được đoàn tụ với vợ con, anh Điểu Nguyên (32 tuổi) xúc động cho biết, nếu không được cán bộ công an giải cứu, không biết số phận anh sẽ đi về đâu.

Anh Điểu Nguyên xúc động khi được trở về với vòng tay gia đình, buôn làng (Ảnh: Thúy Diễm).

Con tin nhờ báo chí... minh oan

Người đàn ông gốc S'tiêng này tâm sự, những ngày qua, trên mạng xã hội có đăng hình ảnh cho rằng anh là thành viên trong nhóm đối tượng tấn công trụ sở xã. Bản thân anh và người thân, buôn làng rất buồn, mong muốn cơ quan chức năng, báo chí giúp anh được minh oan.

"Chúng tôi bị bắt làm con tin, đều là những người dân lương thiện nên mong mọi người đừng gán ghép cho rằng chúng tôi là các đối tượng manh động đó. Tôi sợ những hình ảnh gây hiểu nhầm, sau này sẽ không có ai thuê tôi đi làm nữa thì làm sao tôi nuôi được vợ con", anh Điểu Nguyên lên tiếng.

Đến thời điểm này, bà H'Nhài Bkrông (58 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyện con trai (Y Dũn Bkrông) bị nhóm đối tượng xấu bắt làm con tin.

Suốt 4 ngày ngóng chờ tin con, đã có lúc bà H'Nhài không thể ngồi dậy khỏi giường bởi những dự cảm xấu nhất cứ hiện đi hiện lại trong suy nghĩ của bà.

Người dân địa phương vui mừng khi cả 3 con tin được trở về an toàn (Ảnh: Đặng Dương).

Bà H'Nhài kể, sáng sớm 11/6, thấy cán bộ công an đến buôn để lấy thông tin, mọi người xúm lại để nghe ngóng tình hình. Trong vô vàn lời bàn tán, bà nghe được tên con trai mình nằm trong danh sách những con tin, chưa biết sống chết ra sao.

"Tôi ngất lịm đi khi nghe tên con mình. Mọi người cũng hoảng quá, chỉ kịp đưa tôi vào một gốc cây gần đó để nằm. Nó mới đi làm được 10 ngày, không thấy nó gọi điện về, tôi cứ nghĩ nó vẫn đang đi làm ở công trường", bà H'Nhài cho hay.

Suốt những ngày sau đó, bà H'Nhài không còn tâm trạng để ăn uống. Dù mọi người có khuyên bảo thế nào, bà cũng chỉ nằm một chỗ, nuôi hy vọng con trai sẽ gọi điện về để bà được nghe tiếng con.

"Con tôi cùng với Điểu Nguyên và Y Yưng làm một nơi, đều bị nhóm người kia bắt làm con tin. Đến ngày 12/6, Điểu Nguyên và Y Yưng được công an giải cứu nhưng con tôi vẫn không có tin tức gì. Tôi khóc suốt, tôi sợ bọn chúng giết hại con tôi!", bà H'Nhài kể lại.

Đêm 14/6, gia đình bà H'Nhài bất ngờ nhận được điện thoại của cán bộ công an, nói rằng Y Dũn Bkrông đã được giải cứu thành công. Ngay trong đêm, gia đình bà tức tốc đến trụ sở UBND xã Hòa Hiệp để đón con về.

Gặp lại con, bà H'Nhài òa khóc, như trút hết những cảm xúc đã dồn nén suốt 4 ngày qua. Bà càng hạnh phúc hơn khi thấy con trai lành lặn, an toàn trở về.

Bà H'Lưng Bkrông cảm ơn lực lượng chức năng đã giải cứu con trai an toàn (Ảnh: Đặng Dương).

Cũng chung tâm trạng với bà H'Nhài, bà H'Lưng Bkrông (44 tuổi) cũng thấp thỏm trông ngóng tin tức con trai Y Yưng. Gần 24 tiếng đồng hồ con bị bắt làm con tin, bà H'Lưng thấp thỏm, không dám chợp mắt, cứ thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra đọc tin tức về vụ việc.

Theo bà H'Lưng, đến chiều 12/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh con trai bà tại trụ sở cơ quan chức năng. Có người đồn đoán cho rằng Y Yưng là thành viên của nhóm tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur. Nhưng với bản năng của một người mẹ, bà H'Lưng không tin đó là sự thật.

"Tôi hiểu con tôi sẽ không nghe theo kẻ xấu, không thể nào vi phạm pháp luật. May mắn, đêm hôm đó, cán bộ công an nói rằng con tôi bị khống chế, bắt làm con tin. Tôi vừa vui mừng vì con được giải cứu vừa hạnh phúc vì con được cán bộ minh oan!", bà H'Lưng cho biết thêm.

Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác về 3 con tin vừa được giải cứu (Ảnh: Đặng Dương).

Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho hay chiều 14/6, con tin thứ 3 đã được lực lượng công an giải cứu và bàn giao về địa phương.

"Ngay sau vụ tấn công, nhận được tin báo của Công an huyện Cư Kuin về việc có 3 công dân của xã đã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin, chính quyền địa phương đã đến nhà các nạn nhân động viên, trấn an tinh thần cho người thân. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các công dân đã được giải cứu an toàn, không có thương tích", ông Bắc nói.

