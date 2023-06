Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Đồng bào không nhẹ dạ nghe theo kẻ xấu

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Đồng bào không nhẹ dạ nghe theo đối tượng kích động

(Dân trí) - Ông Y Luyện Niê Kđăm - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lên án hành vi của nhóm đối tượng tấn công trụ sở xã; động viên bà con đoàn kết một lòng, không làm những việc sai trái.

"Tôi rất buồn khi sự việc xảy ra. Tôi kêu gọi bà con yên tâm lao động sản xuất; tuyệt đối không nghe, không tin, không nhẹ dạ theo các đối tượng dụ dỗ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc", nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Dân trí, liên quan đến vụ việc 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bị tấn công làm 9 người tử vong.

"Không nghe, không tin, không theo các đối tượng kích động"

Ba ngày kể từ khi xảy ra vụ việc nhóm người tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), ông Y Luyện Niê Kđăm (80 tuổi) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn đau đáu khi nghi về sự việc.

Ông Y Luyện Niê Kđăm - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Vụ tấn công gây thương vong cho nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân khiến người lão thành cách mạng rất buồn.

Nhà của ông Y Luyện nằm ngay trung tâm xã Ea Tiêu. Khi hay tin, ông tới gặp nhiều người dân địa phương, động viên mọi người bình tĩnh, tin tưởng vào chính sách của Đảng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Y Luyện Niê Kđăm nhận định, các đối tượng gây vụ việc đã nghe theo sự chỉ đạo của các tổ chức xấu. Chúng lôi kéo một số bà con đi theo, làm điều sai trái, hoàn toàn không đúng với niềm tin và con đường mà đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã chọn.

"Tôi rất buồn khi sự việc xảy ra. Tôi kêu gọi bà con yên tâm lao động sản xuất; tuyệt đối không nghe, không tin, không nhẹ dạ theo các đối tượng dụ dỗ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc", vị nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nói.

Ông Y Luyện Niê Kđăm nhớ lại, cách đây hơn 20 năm, thời điểm ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trên địa bàn cũng có một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số bị những kẻ xấu xúi giục, lôi kéo. Thời điểm đó, một số người tập trung gây rối, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của địa phương.

Trước tình hình thế sự, ông Y Luyện cùng lãnh đạo các cấp họp bàn, triển khai đồng loạt nhiều phương án. Cuộc vận động thành công, bà con quay trở về buôn làng để lao động, sản xuất, không nghe theo những kẻ xấu có tư tưởng phá hoại.

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, đối chiếu với vụ việc vừa xảy ra, ông Y Luyện Niê Kđăm cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động cần được tăng cường hơn nữa. Chính quyền phải tiếp tục giải thích, nâng cao nhận thức cho nhân dân, để mọi người đều hiểu rằng vụ việc này là hành động phá hoại và vi phạm pháp luật.

"Theo tôi, vận động quần chúng nhân dân, giác ngộ nhân dân là yếu tố rất quan trọng. Muốn giác ngộ nhân dân, công tác giáo dục tư tưởng chính trị phải được tăng cường cho ban ngành, cán bộ và toàn dân", nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nói.

Nhiều năm làm lãnh đạo ở địa phương, có thời gian dài sống gần gũi với bà con nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, những ngày qua ông Y Luyện trăn trở vì sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng.

Đến nay, sau khi tình hình tại địa phương đã được kiểm soát, dần trở lại bình thường, ông đã tới một số gia đình trong buôn, khuyên đồng bào đừng lo sợ, phải đoàn kết một lòng với nhau để chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của kẻ địch.

Ông đề nghị các cấp - ngành sớm truy quét toàn bộ các đối tượng chống phá để trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Cán bộ người dân tộc thiểu số là "tường thành" ở địa phương

Có mặt tại nhà của ông Y Luyện Niê Kđăm, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và lãnh UBND huyện Cư Kuin, cùng trao đổi và lắng nghe người cán bộ lão thành chia sẻ kinh nghiệm trong việc ổn định đời sống của người dân.

Là một người đặc biệt có uy tín với buôn làng, cùng với kinh nghiệm nhiều năm làm lãnh đạo, ông Y Luyện Niê Kđăm chỉ rõ một trong những yếu tố quan trọng là công tác dân vận. Từ đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cấp tại địa phương cần tăng cường việc đào tạo công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Vị già làng của đồng bào dân tộc Êđê cho rằng, những cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ là người phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân các buôn làng. Thông qua đó, nguyện vọng, các ý kiến của bà con được lắng nghe để truyền đạt cho các cấp ngành nhanh nhất.

Trong thời gian tới, không chỉ Đắk Lắk mà các địa phương trong cả nước, cần tiếp tục xác định tầm quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính họ là cầu nối, là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân với chính quyền các cấp.

Ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - cho biết, người dân trên địa bàn huyện rất bức xúc với những hành vi của nhóm đối tượng tấn công trụ sở ủy ban xã vào rạng sáng ngày 11/6.

Trong những ngày qua, nhân dân địa phương đã phối hợp tốt với chính quyền trong việc truy vết các đối tượng. Khi phát hiện kẻ nghi vấn, mọi người chủ động vây bắt, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin nhìn nhận sự việc trên là bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục người dân trước âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch. Qua đó, cần tăng cường cảnh giác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập trung đầu tư phát triển cho vùng kinh tế chung của huyện, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Trong thời gian qua, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phía chính quyền cần phải làm tốt hơn nữa để người dân yên tâm trong đời sống của mình", ông Huy chia sẻ.

Ông Võ Tấn Huy khẳng định, đến thời điểm hiện tại, huyện Cư Kuin với sự vào cuộc rất kịp thời quyết liệt từ Trung ương đến địa phương mọi hoạt động trở lại bình thường.

Cuộc sống của người dân địa phương đã từng bước trở lại bình thường.

Ngày 14/6, liên quan đến vụ 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bị tấn công làm 9 người tử vong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho rằng vụ án vừa qua gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm tội phạm đã dùng súng bắn tử vong Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.

"Khi xông vào trụ sở UBND xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp. Họ tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã", ông Xô nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, lời khai ban đầu của nhóm tội phạm thể hiện, chúng được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ xã hay cán bộ công an thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Ông Xô đánh giá, hành vi trên thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm.

"Cũng qua vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của lãnh đạo 2 xã. Khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã, họ lập tức có mặt tại hiện trường và bị kẻ xấu giết hại", Tướng Tô Ân Xô chia sẻ.

Nội dung và ảnh: Đặng Dương - Thúy Diễm

15/06/2023