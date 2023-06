Vạch trần bộ mặt thật của nhóm "Người Thượng vì công lý - MSFJ"

Theo tài liệu Cơ quan An ninh Đắk Lắk, nhóm "Người Thượng vì công lý - MSFJ" (Montagnards Stand For Justice) được thành lập vào năm 2019 bởi các đối tượng phản động: Y Phic Hdok (sinh sống tại Mỹ), Y Quynh Bdăp (sinh sống tại Thái Lan) cùng 15 đối tượng phản động, lưu vong khác.

Để hoạt động, nhóm này đã lấy cái danh mĩ miều là "thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên", nhưng thực chất Y Quynh Bdăp và nhóm MSFJ của hắn lại thông qua trang mạng xã hội liên lạc, kích động những người thiếu hiểu biết trong nước vi phạm pháp luật để chính quyền xử lý, từ đó, thu thập, sử dụng các thông tin sai sự thật và xuyên tạc nhằm vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử, đàn áp người dân tộc và gia tăng hoạt động vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế nhằm mục đích vụ lợi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một hoạt động của nhóm "Người Thượng vì công lý".

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Y Phic Hdok và Y Quynh Bdăp vốn sinh ra lớn lên tại tỉnh Đắk Lắk nhưng từ nhỏ, cả hai đối tượng này đã sớm tham gia tổ chức FULRO, nhận sự chỉ đạo của số đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài hoạt động tuyên truyền, phát triển lực lượng trong nước, lôi kéo kích động bà con tại các buôn làng trên địa bàn huyện Cư Kuin, huyện Krông Ana tham gia biểu tình bạo loạn đòi yêu sách thành lập "Tin lành Đêga", "Nhà nước Đêga".

Sau khi bị bắt và bị kết án tù giam về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết" và "Hủy hoại tài sản", đồng thời đưa ra kiểm điểm trước dân làng, những tưởng chúng sẽ chăm chỉ làm ăn nhưng Y Phic Hdok và Y Quynh Bdăp vẫn ảo tưởng không từ bỏ tư tưởng cực đoan, phản động.

Tháng 8/2018, do sợ bị bắt vì những hành vi sai trái của mình nên Y Quynh Bdăp đã vượt biên sang Thái Lan, rồi tiếp tục đưa vợ, con, cháu vượt biên theo mình. Năm 2019, Y Phic Hdok cũng vượt biên sang Thái Lan để tiếp tục chống phá, tìm kiếm sự giúp đỡ của các thế lực thù địch và FULRO lưu vong để được đi Mỹ tị nạn chính trị.

Tại Thái Lan, chúng được các tổ chức phản động như "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" và các tổ chức FULRO lưu vong (MHRO, MRO,…), tổ chức phản động đội lốt tôn giáo "Tin lành đấng Christ Tây Nguyên - CHPC" hậu thuẫn nên đã tạo lập nhiều trang Facebook sử dụng tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước, tự cho mình là "đấu tranh công lý".

Nhóm này đã câu kết với Nguyễn Đình Thắng (kẻ cầm đầu BPSOS, CAMSA ở Mỹ) lôi kéo, bày trò huấn luyện, đào tạo những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo đạo Tin lành tham gia cái gọi là "Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên" do đối tượng Aga ở Mỹ cầm đầu, thực chất lôi kéo họ tham gia hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đất nước, lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tập hợp lực lượng, âm mưu thành lập nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.

Khi bị chính quyền nhắc nhở, cảnh báo về sai phạm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép, xử lý hành vi chống phá Nhà nước thì các đối tượng xuyên tạc chính quyền lên các báo đài nước ngoài, viết "báo cáo nhân quyền" bóp méo hiện thực…, lu loa, kích động, biến họ thành "nạn nhân tôn giáo bị đàn áp", phục vụ cho các dự án dân quyền đấu tranh vì tự do tôn giáo mà Nguyễn Đình Thắng đã "trúng thầu" từ Bộ Ngoại giao và quỹ dân chủ Mỹ. Từ đó chúng tạo cớ cho thế lực thù địch lên giọng về giá trị "dân chủ, nhân quyền".

Điển hình vào năm 2021, nhân việc một cựu FULRO tên Y Piêk Niê qua đời vì tuổi già và bệnh tật sau khi ra tù hơn chục năm, nhóm "Người Thượng vì công lý" giật tít có tính kích động rằng "Một tù nhân người Thượng Tây Nguyên chết vì bệnh tật khi ra tù cộng sản", hàm ý rằng cái chết của ông này là do bệnh tật vì ở "tù cộng sản" mà ra, rồi tổ chức livestream đám tang, chia buồn như kiểu thương khóc cho một "nạn nhân của chế độ" vậy.

Hành động nhập nhèm này cho thấy bản chất cơ hội của nhóm người nhân danh đấu tranh cho "công lý", "đức tin" của MSFJ, không ngần ngại khai thác quá khứ và hoàn cảnh vợ, các con nhỏ của Y Piêk Niê để oán thán, xuyên tạc, vu cáo chế độ nhằm chống phá Nhà nước. Dù sau khi ra tù, ông này lấy vợ và có cuộc sống bình yên tại Buôn Mbriu, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, không hề dính dáng gì đến các nhóm chống phá đất nước được điều hành từ Mỹ, Thái Lan từ chính đồng bọn cũ của ông ta.

Mới gần đây nhất, vào ngày 8/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án "Phá hoại chính sách đoàn kết" xảy ra tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố bị can đối với đối tượng Aga (đối tượng FULRO lưu vong) và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Y Krếc Byă (thường gọi Ama Guôn, SN 1978, trú tại buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn). Y Krếc Byă là đối tượng từng bị xử phạt 8 năm tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết".

Tuy nhiên, năm 2013 (chỉ một năm sau khi ra tù) Y Krếc Byă lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm FULRO và bị cơ quan Công an phát hiện, đấu tranh, đưa ra kiểm điểm trước dân để tạo điều kiện cho Y Krếc Byă sửa chữa sai lầm. Thế nhưng, với bản chất của một tên FULRO ảo vọng quyền lực, cộng với việc bị các đối tượng FULRO lưu vong tại Mỹ, Thái Lan lôi kéo, xúi giục, Y Krếc Byă đã tham gia "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên - CHPC" do đối tượng A Ga lưu vong tại Mỹ cầm đầu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ do các đối tượng trong MSFJ, CHPC giao.

Nhóm "Người Thượng vì công lý" đã lợi dụng, đào tạo Y Krếc Byă bằng cách ghi nhận công lao và bố trí cho "ghế" Phó Giáo Hội Trưởng CHPC để hắn cam tâm có những việc làm sai trái, phản bội lại buôn làng. Bản thân Y Krếc Byă đã tổ chức cho các đối tượng tham gia CHPC tại nhà mình, tập hợp, gửi các "bản tường trình", "báo cáo" về tình hình tôn giáo, nhân quyền cho bọn phản động bên ngoài để xuyên tạc, phản ánh sai lệch cho các tổ chức quốc tế nhằm gây sức ép, làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng lừa phỉnh, lôi kéo một số người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên vượt biên với hứa hẹn sẽ đưa đi Mỹ, Canada… để trục lợi nhưng lại lợi dụng việc này để vu cáo chính quyền để xảy ra tình trạng mua bán người. Tuy nhiên, khôi hài ở chỗ, trước những bằng chứng đanh thép, không thể chối cãi như vậy, nhưng nhóm "Người Thượng vì công lý" vẫn cứ rêu rao, khóc lóc kể lể trên mạng xã hội vu cáo rằng Việt Nam đàn áp dân tộc, đàn áp tôn giáo.

Có lẽ, đồng bào máu mủ trong mắt Y Quynh Bdăp, Y Phic Hdok và nhóm MSFJ chỉ là công cụ để chúng trục lợi, là thứ mà chúng sẵn sàng vứt bỏ, chối từ chỉ để nhận được những đồng USD "tài trợ" cũng như lời hứa mờ mịt về "một tương lai hạnh phúc" nơi trời Mỹ.

