Đề xuất phân quyền cơ sở giáo dục phổ thông sau sáp nhập

Tại buổi làm việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất phân cấp lên sở giáo dục và đào tạo 36 nội dung, chiếm 52%; đề xuất chuyển 33 nội dung về UBND cấp xã, chiếm 48%.

Việc đề xuất này, được Bộ GD&ĐT xây dựng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng năng lực quản lý, yêu cầu thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc: phân cấp mạnh nhưng không buông lỏng, không chia cắt chuyên môn.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất giao sở GD&ĐT toàn quyền quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bao gồm: tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá, điều động - thống nhất toàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội

Chuyển toàn bộ thẩm quyền tổ chức lại cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, THCS), mầm non và các mô hình giáo dục cộng đồng về UBND cấp xã, bao gồm quyền thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ, giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình.

Bộ đề xuất chuyển thẩm quyền phê duyệt các chương trình giáo dục tích hợp nước ngoài và cấp phép tổ chức thi ngoại ngữ quốc tế từ Bộ GD&ĐT về Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở GD&ĐT.

Cho phép Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình phân cấp trong giáo dục, làm cơ sở kiểm tra, giám sát thường xuyên tại địa phương.

Bộ GD&ĐT, trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, Bộ đã xác định 69 nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đang giao cho UBND cấp huyện cần điều chỉnh theo hướng phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, các ý kiến bộ, ngành đánh giá cao nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là Bộ đầu tiên gửi dự thảo nghị định sang Bộ Tư pháp để thẩm định. Các ý kiến cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ thêm các nhiệm vụ, "cái nào được phân quyền, cái nào được phân cấp"; quy định rõ hơn thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát, thống kê lại toàn bộ các nhiệm vụ hiện có và nêu rõ, minh định thẩm quyền của mỗi cấp. Đồng thời, cần có lý giải cụ thể về việc phân cấp, phân quyền, tránh cực đoan "giữ lại quá nhiều hay đẩy đi hết". Mỗi nhiệm vụ giữ lại cần có giải thích rõ tại sao.

Cần lưu ý chỉ giữ lại những việc chịu trách nhiệm quản lý thống nhất phạm vi toàn quốc. Cố gắng phân cấp tối đa, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu tăng thêm thẩm quyền được phân cấp cho cấp xã. Với các nhiệm vụ trong lĩnh vực này, cấp cơ sở có thể thực hiện được nhiều hơn.

Bộ cần phân cấp triệt để hơn nữa, chỉ giữ lại nhiệm vụ mang tầm quốc gia hay mang tính chuyên môn cao.

Phó Thủ tướng nhất trí một số nội dung về việc chuyển thẩm quyền từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng thời lưu ý việc lấy ý kiến địa phương trong quá trình phân cấp, phân quyền; không để sót việc.

Trước đó, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các địa phương giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục và chuyển giao cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường THCS, tiểu học và mầm non.

Việc này được thực hiện theo Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ đề nghị UBND cấp tỉnh xác định các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục mà cấp huyện đang thực hiện để chuyển về Sở GD&ĐT hay UBND cấp xã.

Hiện các trường THCS, tiểu học, mầm non do Phòng GD&ĐT quản lý. Chính quyền cấp xã chỉ quản lý nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục.