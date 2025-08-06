Video
Ông Putin tiếp Đặc phái viên của ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff vào ngày 6/8.
