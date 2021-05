Điều động Đại tá Võ Trọng Hải làm GĐ Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 27/6, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.