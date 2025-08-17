Video
video cùng chuyên mục

Đánh giá Garmin Forerunner 970: Liệu đắt có xắt ra miếng?

Hai năm kể từ phiên bản 965, Garmin tiếp tục khẳng định vị thế với Forerunner 970 - chiếc đồng hồ chạy bộ cao cấp trang bị nhiều nâng cấp lớn về phần cứng và phần mềm.
Đọc thêm : Đánh giá Garmin Forerunner 970: Đắt có xắt ra miếng?