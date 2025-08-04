Video
video cùng chuyên mục

Chuyện đằng sau hình ảnh chiến sĩ cứu hoả bế bé trai ra khỏi đám cháy

Được đồng đội trao lại bé gái, Thượng uý Đoàn Văn Lộc tức tốc băng qua cầu thang nhỏ hẹp đưa nạn nhân ra xe cấp cứu.
Đọc thêm : Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh "người hùng" cứu 3 cháu bé