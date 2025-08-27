Video
video cùng chuyên mục

Cảnh hoang tàn, đổ nát tại Ga Ninh Bình cũ

Sau chục năm không còn thực hiện chức năng của ga đường sắt, Ga Ninh Bình cũ bị bỏ hoang, trở nên xuống cấp, đổ nát, cảnh tượng bên trong khiến nhiều người rùng mình.
