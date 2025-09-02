Video
Ca sĩ Tuấn Hưng xuống đường giao lưu cùng người dân trước giờ diễu binh

Tại căn nhà của mình trên phố Hàng Khay, ca sĩ Tuấn Hưng đã chụp ảnh, giao lưu cùng người dân trước giờ xem diễu binh.
