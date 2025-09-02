Tuấn Hưng thức trắng đêm, mở cửa nhà phố cổ đón cựu binh vào xem diễu binh

Tuấn Hưng nói, anh đã thức trắng đêm để cùng người dân hòa vào không khí chờ đón lễ kỷ niệm và màn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Anh chia sẻ: "Thật sự, mình cũng loay hoay cả đêm, cứ dõi theo xem mọi người có thức cùng mình không. Ai mệt thì ngả vai vào người bên cạnh, có người nằm xuống chiếu, quạt cho nhau rồi động viên nhau. Đó chính là tinh thần đồng bào, tinh thần dân tộc mình".

Tối 1/9, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà trên phố Hàng Khay (Hà Nội). Giữa dòng người chờ xem diễu binh, khán giả hò reo, gọi tên nam ca sĩ. Trong trang phục giản dị với áo thun trắng và mũ đỏ, anh thân thiện chào hỏi, giao lưu cùng mọi người.

Ngay sau đó, Tuấn Hưng di chuyển vào nhà, thỉnh thoảng ra ban công ngắm nhìn không khí náo nhiệt của phố cổ. Mỗi lần anh xuất hiện, đám đông lại đồng loạt hô vang tên nam ca sĩ, tạo nên khung cảnh sôi động.

Ban công căn nhà cổ cũng là nơi Tuấn Hưng từng nhiều lần hát tặng miễn phí cho người dân, được gọi thân mật là "Góc ban công".

Tuấn Hưng xuất hiện trước cổng nhà (Ảnh: Trần Thành Công).

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng miêu tả bầu không khí trước nhà mình: "Cờ bay rực rỡ, mọi người quây quần, nụ cười rạng rỡ trên môi. Mưa rơi cũng mặc, nóng nực, thiếu oxy cũng không sao. Giữa tiếng ồn ào, những giấc ngủ ngắn vẫn đến rất sâu. Không khí hân hoan, lòng người rộn rã, cùng nhau chào đón đại lễ, đón niềm tự hào, yêu thương và cả hy vọng mới".

Nam ca sĩ còn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiếp đón một cựu chiến binh tại nhà riêng. Con trai anh lễ phép chào cựu chiến binh lớn tuổi, tạo nên khoảnh khắc ấm áp.

"Gia đình Hưng mở cửa đón các bác cựu chiến binh, các bác cao tuổi. Nếu ai mệt, cứ lên "Góc ban công" uống nước, nghỉ một chút để tiếp sức đón Tết Độc lập", anh viết.

Hành động này nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tuấn Hưng đón tiếp cựu chiến binh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Tuấn Hưng có nhiều hoạt động sôi nổi. Tuy nhiên, đầu tháng 8, anh phải nhập viện để tiểu phẫu vì phát hiện polyp ở dây thanh quản. Nam ca sĩ cho biết đã xử lý xong và cần thời gian hồi phục. Do sức khỏe ảnh hưởng, anh tạm dừng ca hát, lùi một số lịch thu âm sang thời điểm khác.

Đại diện của Tuấn Hưng cho hay anh đang nghỉ ngơi tại Hà Nội, hạn chế nói chuyện, ăn đồ lỏng, tránh chất kích thích để nhanh hồi phục.

"Anh ấy vốn có lịch trình dày đặc, lại biểu diễn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên sức khỏe giảm sút. Sau phẫu thuật, Tuấn Hưng sẽ tạm dừng hát khoảng một tháng để hồi phục tốt hơn", người đại diện chia sẻ.

Tuấn Hưng thức trắng đêm, xuống phố giao lưu với người dân (Ảnh: Trần Thành Công).

Trước đó, ngày 18/7, Tuấn Hưng gây chú ý khi bất ngờ xuống tóc tại núi Yên Tử để cầu nguyện cho mẹ đang bạo bệnh.

Anh viết: "Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ chỉ có một trên đời. Tôi cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bỏ bớt cái tôi, giữ lại phần người con. Đây không phải sự hy sinh, mà là sự biết ơn. Mong mẹ khỏe hơn từng ngày, mong lòng mình yên hơn từng ngày. Và mong ai còn mẹ, đừng chờ đến lúc này mới thương".