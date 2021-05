Bộ Công an triệt phá đường dây làm chứng chỉ giả ở Hà Nội

Ngày 16/4, Cục An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công An) đã triệt phá thành công đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả với số lượng lớn tại Hà Nội. Người đứng đầu đường dây này là Phạm Công Duy sinh năm 1990 quê ở Nam Định.