Bí quyết "đơn giản" của GenZ xây 10 kênh YouTube đạt chồng nút bạc

Sở hữu hệ thống 10 kênh truyền thông trên các nền tảng khác nhau, chỉ tính trên YouTube, mỗi tháng anh chàng Gen Z này trung bình thu về 3-4 triệu giờ xem.
