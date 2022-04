Tiết lộ về lãng tử điển trai Thomas Anders - thành viên nhóm Modern Talking

Thomas Anders tên thật là Bernd Weidung. Anh sinh năm 1963 và là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Đức. Trong vai trò giọng ca chính của nhóm Modern Talking, Thomas Anders với vẻ ngoài điển trai, lãng tử và giọng hát ngọt ngào, lôi cuốn từng một thời là thần tượng của biết bao cô gái trẻ.

Anders sinh ra ở Koblenz, Đức và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Munstermaifeld, Đức. Thomas Anders bộc lộ tình yêu với âm nhạc từ khi còn là một đứa trẻ và sớm được bố mẹ cho đi học piano và học thanh nhạc. Năm 6 tuổi, Thomas Anders lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu. Anh đóng vai Thánh Nicholas trong một vở kịch thiếu nhi. Năm 10 tuổi, Thomas tham gia một cuộc thi hát và giành chiến thắng. Khi còn bé, Thomas Anders đã là một ca sĩ nhí khá nổi tiếng.

Thomas Anders từng học âm nhạc, xuất bản và nghiên cứu tiếng Đức tại Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz, Đức với ý định trở thành một nhà báo chuyên về mảng âm nhạc. Cùng với đó, anh vẫn luôn cố gắng trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sau này, khi đạt được thành công lớn với tư cách là ca sĩ chính của nhóm Modern Talking, Thomas Anders đã bỏ dở việc học đại học để tập trung vào sự nghiệp của mình.

Thomas Anders trình diễn cuốn hút (Video: MODERN TALKING. RUSSIAN FANS. Official community).

Trong khoảng thời gian từ năm 1978 tới năm 1983, Thomas Anders theo đuổi vai trò một ca sĩ solo. Anh liên tục phát hành nhiều ca khúc nhưng không thật sự gặt hái được thành công. Thomas Anders gặp Dieter Bohlen, một nghệ sĩ trẻ cũng đang tìm mọi cách để xây dựng tên tuổi. Dieter Bohlen đã đưa ra ý tưởng thành lập một nhóm hát đôi và hai ca sĩ đã chọn hát những ca khúc tiếng Anh dễ nghe với giai điệu đơn giản nhưng hấp dẫn, mặc những bộ trang phục với phong cách rất thịnh hành khi đó.

Năm 1985, Modern Talking với hai thành viên Thomas Anders và Dieter Bohlen đã trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm nhờ ra mắt ca khúc You're My Heart, You're My Soul. Bài hát này đã giành vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc tại 35 quốc gia. Riêng tại Đức, ca khúc này đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc trong sáu tuần liên tiếp. Đĩa nhạc này đã bán được tám triệu bản trên toàn thế giới.

Sau thành công của You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking tiếp tục gây tiếng vang với You Can Win If You Want, đĩa đơn bán được hơn 250.000 bản sau ít ngày phát hành, chỉ tính riêng tại Đức. Ca khúc lọt vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc ở Bỉ, Hà Lan, Nam Phi, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Vài năm sau đó, Modern Talking tiếp tục là tên tuổi lớn trong làng nhạc khi ra mắt hàng loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Cheri, Cheri Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love), Geronimo's Cadillac…. Tính tới thời điểm hiện tại, Modern Talking đã bán được khoảng 120 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.

Sau hai lần chia tay Modern Talking, Thomas Anders hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo trong suốt thập niên 90 và sau năm 2003. Tuy vai trò ca sĩ solo không thể sánh với thành công của nhóm Modern Talking nhưng Thomas Anders vẫn được coi là một biểu tượng âm nhạc ở Đông Âu. Trong nhiều năm trở lại đây, nam ca sĩ thường xuyên thực hiện các chuyến lưu diễn ở Đông Âu. Năm 2006, Đại học Quốc gia Taras Shevchenko, Ukraine đã phong cho Thomas Anders danh hiệu giáo sư danh dự vì đã "định hình thị hiếu âm nhạc của một thế hệ". Ngoài ra anh còn được vinh danh là nghệ sĩ nước ngoài có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại ở Nga.

Là một ngôi sao được yêu mến đã hàng chục năm, Thomas Anders cho biết, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống của một người nổi tiếng. "Thành thật mà nói, tôi thích điều đó. Nếu tôi so sánh mặt tốt và mặt xấu của sự nổi tiếng thì những khoảnh khắc tốt đẹp chiếm đa số. Hầu hết người hâm mộ của tôi đều là những người thân thiện và họ quan tâm, thăm hỏi tôi một cách tôn trọng. Tôi coi những người này là "khách hàng" của tôi và việc cho chữ ký cũng như chụp ảnh cùng người hâm mộ là một phần công việc của tôi. Tôi đã tham gia vào làng giải trí hơn 30 năm và tôi được nhiều người biết đến. Nếu tôi cần sự riêng tư thì tôi sẽ ở nhà với gia đình của mình.

Thomas Anders biểu diễn sôi động (Video: Years Later).

Một vài người hâm mộ đã chuyển đến quê nhà của tôi, có những người hâm mộ đã cắm trại trước cửa nhà tôi và thậm chí một số người hâm mộ muốn đổi tên thành Thomas Anders. Tôi muốn gửi hàng triệu lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ của tôi trên thế giới. Cảm ơn vì họ đã đồng hành cùng tôi trong suốt nhiều thập kỷ qua. Đây là một món quà vô giá đối với tôi".

Trong nhiều năm qua, Thomas Anders liên tục đi biểu diễn khắp thế giới và anh nói rằng, rất ít khi anh rảnh rỗi quá ba tuần. "Hiếm khi tôi không có buổi diễn nào trong thời gian ba tuần. Tôi đi diễn cả năm nhưng thời gian tối đa cho một chuyến lưu diễn của tôi là hai tuần. Tôi có thể bay tới sáu chuyến trong năm ngày nhưng càng lớn tuổi tôi càng không thích điều đó. Thật ra khi ở nhà tôi cũng có rất nhiều việc khác để làm, ví dụ như nấu ăn, đó cũng là đam mê của tôi".

Thomas từng gây tiếng vang khi phát hành cuốn sách nấu ăn và phong cách sống vào năm 2017. Đó là cuốn sách mà Thomas Anders chia sẻ bí quyết nấu nướng kết hợp với một số câu chuyện vui nhộn. Nam ca sĩ cho biết, anh lấy cảm hứng viết sách từ ngôi nhà của anh ở Coblence, Đức. "Có những thời điểm, cả ngày tôi nghe nhạc, nằm dài thư giãn. Tôi đặt loa vào một số bụi cây trong vườn để nghe nhạc khi tôi ở vườn nhà. Để cho mình cảm thấy thư thái, tôi nấu ăn ở nhà và nhờ đó, tôi khám phá ra một số công thức nấu ăn thú vị", Thomas Anders chia sẻ.

Vào năm 2003, Modern Talking tan rã lần thứ hai. Cuộc chia tay gây tranh cãi của hai thành viên dẫn đến một số vụ kiện tụng và được các tờ báo "lá cải" của Đức đưa tin khá nặng nề. Sau đó, khi Thomas Anders phát hành cuốn tự truyện mang tên 100% Anders, nhiều người cho rằng cuốn sách của Thomas Anders chỉ là một phản ứng "ăn miếng trả miếng" đối với Dieter Bohlen.

Thomas Anders nói, anh coi Dieter Bohlen là đồng nghiệp chứ không phải bạn thân. "Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và một sự nghiệp thú vị. Chúng tôi vẫn bán được khoảng 250.000 đĩa nhạc của Modern Talking mỗi năm và tôi vẫn đang liên hệ với Dieter Bohlen nhưng đó chỉ là liên hệ về mặt kinh tế, thương mại. Tôi không phản ứng "ăn miếng trả miếng". Cuốn tự truyện chỉ là cuốn sách nói về cuộc đời tôi. Tôi viết sách trong khoảng một năm, từ năm 2011 - 2012. Tôi thuộc mẫu người sống trong từng khoảnh khắc, tôi hành động như nhận thức của mình và tôi cũng mắc sai lầm", Thomas Anders nói.

Từng có người hâm mộ nói với tôi rằng: "Bạn chỉ cần hát ba câu, chúng tôi sẽ nhanh chóng nhận ra đó là bạn". Thomas Anders

Nghệ sĩ điển trai nói thêm: "Trong đời tôi có ba người bạn rất tốt. Tất cả họ đều không phải người làm việc trong ngành giải trí. Tôi có rất nhiều người quen tốt nhưng bạn bè nghĩa là gì? Bạn bè thực thụ là những người mà khi bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, họ luôn dành cho bạn tình cảm, sự tận tâm vô điều kiện. Ngay cả khi chúng tôi không thường xuyên liên lạc thì chúng tôi cũng không bao giờ quên nhau".

Anders từng kết hôn với người mẫu xinh đẹp Nora Balling từ năm 1984 đến năm 1999. Nora Balling sinh ra trong gia đình khá giả và cô từng làm quản lý kiêm trợ lý cho chồng sau khi họ kết hôn. Hôn nhân của Thomas Anders và Nora Balling đổ vỡ được cho là vì cặp đôi không có con. Sau đó vào năm 2000, nam ca sĩ kết hôn với Claudia Hess. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai tên là Alexander Mick, sinh năm 2002. Cuộc hôn nhân bền vững trong 22 năm của Claudia Hess và Thomas Anders được nhiều người ngưỡng mộ.

Thomas Anders nói về vợ của mình rằng: "Với Claudia, tôi chỉ có những tranh cãi rất nhỏ nhặt. Cô ấy đôi khi cáu gắt một chút nhưng chuyện đó sẽ qua mau. Chúng tôi sẽ luôn tìm lại được tiếng nói chung và cùng nhau tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Chúng tôi có quan điểm sống giống nhau, chúng tôi suy nghĩ và cảm nhận giống nhau. Con trai chúng tôi, Alexander học trong một trường nội trú và nó luôn cảm thấy rất thoải mái. Con tôi có năng khiếu về kỹ thuật, rõ ràng đó là năng khiếu mà anh chàng không thừa hưởng từ tôi".

Nói về Modern Talking, nam ca sĩ nổi tiếng chia sẻ: "Tôi thích thú với Modern Talking ở giai đoạn thứ hai hơn là thời kỳ đầu tiên bởi ở giai đoạn hai, tôi đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm sống cũng như sự tự tin hơn so với ngày trẻ. Ngoài ra, trong thời kỳ đầu tiên của sự nghiệp, công ty thu âm can thiệp nhiều vào cuộc sống của tôi và khiến tôi cảm thấy bị kiểm soát khắt khe. Khi nhìn lại quá khứ, tôi có cảm giác tự hào và tôi tin rằng giai đoạn thứ hai của Modern Talking thành công hơn Modern Talking vào những năm 80".

Sau tất cả, Thomas Anders phản đối một cách gay gắt sự tái hợp lần thứ ba của anh và Dieter Bohlen trong vai trò thành viên của nhóm Modern Talking. Thomas Anders nói đơn giản: "Khi bạn sử dụng lại cùng một túi trà trong ba lần, cốc trà sẽ không còn ngon nữa".

Vĩnh Ngọc

16/04/2022