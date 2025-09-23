Lấy chồng giàu nhưng nhưng tôi lại ước có chồng nghèo như em rể

Chồng mình không bằng em rể

Mới đây, bài tâm sự: "Mỗi lần em rể đến nhà chơi, tôi lại thấy chán chồng mình hơn một chút" thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều từ độc giả.

Câu chuyện xoay quanh một gia đình nghèo có hai chị em gái, từ nhỏ đã có ý thức thương cha mẹ nên luôn chăm chỉ học hành, trở thành niềm tự hào lớn lao của gia đình.

Khi trưởng thành, người chị kết hôn với một chàng trai nhà giàu, từng được yêu chiều, cung phụng. Sau cưới, vợ chồng được cho nhà riêng, ai cũng khen chị có “số hưởng”.

Nhưng thực tế, chị sớm nhận ra chồng mình chỉ là người đàn ông lười biếng, vô tâm, không hề chia sẻ việc nhà, suốt ngày dán mắt vào máy tính, điện tử. Sự ngọt ngào thuở yêu nhanh chóng biến mất, để lại sự thất vọng và chán chường.

Trái ngược, người em gái lấy một chàng trai xuất thân nghèo khó, mồ côi từ nhỏ, phải sớm tự lập. Sau khi cưới, hai vợ chồng sống trong phòng trọ chật hẹp, tháng nào cũng phải tính toán chi tiêu từng đồng.

Nhưng bù lại, chồng cô em là người tâm lý, chăm lo cho vợ, sẵn sàng vào bếp, chia sẻ việc nhà. Dù cuộc sống vật chất còn thiếu thốn, tình cảm gia đình lại tràn đầy hạnh phúc.

Mỗi lần so sánh chồng mình với em rể, người chị lại thấy chán nản, nhận ra hạnh phúc không nằm ở điều kiện kinh tế hay xuất thân, mà ở sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành của người chồng.

Sống thử không phải “lá bùa hộ mệnh” cho hôn nhân hạnh phúc

Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Hưng cho rằng, câu chuyện trên đã khắc họa rõ nét hai bức tranh hôn nhân trái ngược.

Người chị lấy chồng có điều kiện kinh tế đầy đủ, cuộc sống không thiếu thốn về vật chất nhưng lại luôn chịu cảnh cô đơn. Bởi người chồng thiếu tinh thần trách nhiệm, không chia sẻ, bỏ mặc gia đình.

Ngược lại, cô em kết hôn với một người đàn ông xuất thân khó khăn, kinh tế không dư dả. Nhưng bù lại là sự chân thành, chăm chỉ và luôn quan tâm, đồng hành cùng vợ.

Chính sự đối lập này khiến người chị suy nghĩ đến việc đáng lẽ ra nên sống thử trước để biết về người sẽ trở thành chồng mình và liệu câu nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” có thực sự đúng?

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh: “Nhiều người chia sẻ rằng, sau khi kết hôn, họ mới ngã ngửa vì nhận ra người bạn đời khác xa so với hình ảnh lúc yêu. Chính vì vậy, không ít cặp đôi nghĩ sống thử sẽ giúp “nhìn rõ bản chất” của nhau hơn trước khi bước vào hôn nhân”.

Theo nam chuyên gia, nhiều nghiên cứu khoa học đã mang đến góc nhìn thú vị về vấn đề sống thử.

Nghiên cứu của Rhoades & Stanley (Đại học Denver, Mỹ) khảo sát hơn 1.600 cặp đôi vào năm 2009 cho thấy, những người sống thử trước khi có cam kết rõ ràng như đính hôn hoặc kế hoạch cưới có nguy cơ ly hôn cao hơn so với những người chỉ sống thử sau khi đã có sự ràng buộc.

Phân tích của Jose, O’Leary & Moyer (năm 2010) cũng khẳng định, sống thử không giúp hôn nhân bền vững hơn, thậm chí có thể làm gia tăng mâu thuẫn do hai người bước vào cuộc sống chung mà chưa xác định trách nhiệm lâu dài. Những cặp đôi thiếu sự bàn bạc rõ ràng về kỳ vọng thường dễ xung đột, dẫn đến hôn nhân kém ổn định.

Trong khi đó, nghiên cứu tổng hợp của Kuperberg (năm 2014) chỉ ra, yếu tố quyết định không nằm ở việc có sống thử hay không, mà ở mức độ trưởng thành, sự cam kết và rõ ràng trong kỳ vọng của hai người. Những cặp đôi sống thử hoặc kết hôn khi còn quá trẻ, chưa sẵn sàng về tài chính và cảm xúc, thường có nguy cơ ly hôn cao hơn.

"Từ những dẫn chứng này có thể thấy, sống thử không phải “lá bùa hộ mệnh” cho hạnh phúc hôn nhân. Ở chung có thể giúp hai người hiểu hơn về thói quen và lối sống.

Nhưng nếu thiếu cam kết, thiếu đối thoại thẳng thắn về trách nhiệm và tương lai thì sống thử dễ trở thành nguyên nhân của thất vọng và rạn nứt", Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng nói.

Chuyên gia tâm lý cho rằng, điều quan trọng hơn cả là hai người cùng hướng tới một mục tiêu chung, dám chia sẻ thẳng thắn về mong đợi, giới hạn và trách nhiệm, có đủ sự tin tưởng để xây dựng nền tảng lâu dài, bất kể có sống thử hay không.

"Trong trường hợp của người vợ trên, nỗi thất vọng trong hôn nhân thường không nằm ở chỗ thiếu tiền bạc, mà chủ yếu đến từ sự vô tâm, thiếu sẻ chia và bỏ mặc trách nhiệm từ phía người bạn đời. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ khiến nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt", vị chuyên gia chia sẻ.

Khoa học cũng khẳng định điều này. Theo Pew Research Center (Mỹ), đa số người đã kết hôn cho rằng, việc chia sẻ công việc gia đình nằm trong 3 yếu tố quan trọng nhất để duy trì hôn nhân hạnh phúc, chỉ sau lòng chung thủy và đời sống tình dục hòa hợp.

Một nghiên cứu của University of Missouri (Mỹ) cũng chỉ ra, khi người chồng cùng tham gia chăm sóc con cái và san sẻ việc nhà, cả hai vợ chồng đều cảm thấy hài lòng, ít xảy ra mâu thuẫn hơn.

Ngay cả những việc nhỏ như nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp cũng mang ý nghĩa tâm lý, khiến người vợ cảm thấy mình được tôn trọng, đồng hành trong cuộc sống.

Qua câu chuyện về hai chị em, có thể thấy rõ, người chị có đầy đủ vật chất nhưng thiếu sự sẻ chia, còn người em không dư dả nhưng lại trọn vẹn tình yêu và trách nhiệm. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là thực tế của nhiều gia đình.

Theo các nghiên cứu về tâm lý hôn nhân, hạnh phúc lâu dài không phụ thuộc vào gia thế hay mức độ giàu có, mà phụ thuộc vào cách mỗi người thể hiện tình yêu và trách nhiệm trong đời sống chung.

Điều quan trọng nhất là người ấy có ý chí và trách nhiệm hay không, có sẵn sàng chia sẻ khó khăn và công việc hàng ngày hay không. Tình yêu họ bày tỏ có đi kèm với hành động cụ thể hay chỉ dừng lại ở những lời nói ngọt ngào thoáng qua.

Vị chuyên gia khẳng định: “Vật chất có thể dần tạo dựng nhưng sự vô tâm và lười biếng thì rất khó thay đổi”.

Anh đưa ra lời khuyên rằng, trước khi kết hôn, đừng chỉ nhìn vào bề ngoài, gia cảnh hay những lời hứa hẹn. Điều quan trọng là quan sát cách người ấy sống hàng ngày, cách họ đối diện với khó khăn, cách họ làm việc và cách họ ứng xử với bạn cũng như những người thân xung quanh.

Anh nhấn mạnh thêm: “Câu nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" không hề sáo rỗng. Nhưng hiểu đúng nghĩa, hơn nhau chính là ở việc chọn được người bạn đời có trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng sẻ chia. Đó mới là nền tảng bền vững cho hạnh phúc”.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng, hôn nhân nào cũng có những thăng trầm và mỗi người đều có thước đo hạnh phúc riêng.

Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tế và khoa học, có thể khẳng định rằng, tình yêu và hôn nhân không thể chỉ dựa vào cảm xúc bồng bột hay sự đủ đầy vật chất, mà cần được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm, sự quan tâm và đồng hành thực sự của cả hai người.