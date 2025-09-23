Vì lý do "chính đáng" này, vợ cũ bất ngờ đến nhà xin tôi 300 triệu đồng

Tôi hiện tại là bố đơn thân, nuôi con trai 8 tuổi. Trước đó, tôi và vợ cũ có 10 năm chung sống bên nhau khá mặn nồng. Nhưng giây phút tôi phát hiện cô ấy ngoại tình, mọi thứ đều chấm hết. Với tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho sự phản bội.

Tôi nhanh chóng viết đơn ly hôn và đòi bằng được quyền nuôi con trai. Tôi không thể chấp nhận cho con mình sống với một người mẹ như thế được.

Chuyện này đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. Sau khi ly hôn, vợ cũ của tôi nhanh chóng cưới chồng mới và sinh một đứa con gái. Hiện tại, cô ấy lại mang bầu đứa nữa.

Nói chung, tôi cũng không mấy quan tâm đến người cũ. Cô ấy sống với ai, như thế nào thì mặc kệ. Tôi chỉ biết là người mẹ này chưa bao giờ chu cấp cho con trai mình một đồng nào hết. Việc đến thăm nom con cũng là hiếm khi.

Cô ấy cứ viện lý do tôi có thu nhập tốt hơn nhiều rồi cô ấy còn phải nuôi con, chồng mới không kiếm được bao nhiêu... Mỗi lần nghe vợ cũ kể lể, tôi chỉ cười trừ. Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng cần cô ấy phải đưa cho cái gì. Chỉ là tôi thấy đánh giá của mình về vợ cũ không sai.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tại sao mình lại có thể sống hạnh phúc bên người phụ nữ này được 10 năm nhỉ? Nếu ngày đó, mình không phát hiện cô ấy ngoại tình thì sao nhỉ?

Vợ cũ dám đến nhà xin tôi 300 triệu đồng (Ảnh minh hoạ: TD).

Thời gian gần đây, vợ cũ tự dưng rất quan tâm đến con trai. Cô ấy thường xuyên lui tới nhà tôi để gặp con, mua cho con thứ này, thứ kia rồi hỏi han chuyện ăn uống, học hành của con... Tôi thấy lạ nhưng lại nghĩ có khi nào cô ấy thấy có lỗi với con, tình mẫu tử trỗi dậy chăng?

Nhưng sự thật là bản chất của một con người khó có thể nhanh chóng thay đổi được. Hoá ra, cô ấy lân la đến nhà tôi, quan tâm đến con trai tôi chỉ vì... tiền. Cô ấy muốn lấy lòng con, gieo rắc cho con sự thương cảm, vẽ ra cho con thấy hình ảnh một người mẹ khổ sở, vất vả.

Rồi đến lượt tôi. Vợ cũ khéo léo kể về những kỷ niệm xưa cũ, khi hai vợ chồng còn sống hạnh phúc bên nhau. Cô ấy khen tôi là người tài giỏi, chu đáo, tử tế nhưng cô ấy đã dại dột mà không biết giữ.

Còn chồng của cô ấy hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta đã không làm ra tiền, lại còn lười biếng, không bao giờ chịu giúp vợ việc nhà hay chăm con. Nói chung là so với tôi, anh ta "khác một trời một vực".

Tâng bốc tôi đủ cao, vợ cũ buông nhẹ thêm vài câu: "Em biết với anh bây giờ, tiền bạc chẳng thiếu. Anh có thể cho em 300 triệu đồng được không? Nhà em một đứa nuôi đã chẳng xong, giờ lại thêm đứa nữa. Em còn chưa biết lấy tiền đâu đi đẻ đây.

Thôi anh nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mình trước kia, 10 năm bên nhau cũng không phải là ngắn, anh thương em, thương mẹ của con anh thì giúp đỡ em với".

Thấy tôi không phản ứng gì, vợ cũ lại nói tiếp: "Dĩ nhiên là em đi đẻ không hết 300 triệu đồng được. Chỗ còn lại coi như anh cho em ít vốn để làm ăn, kinh doanh buôn bán nho nhỏ. Sau này có lời, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên ơn anh. Em cũng coi như có chút chút để cho con mình nữa".

Nghe đến đây, tôi không thể không bật cười. Những lời cô ấy nói nghe "hợp lý" quá. Trước sự ngọt ngào, khẩn thiết của vợ cũ, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo: "Mời em về cho".

Tôi biết ngay, làm gì có chuyện tự dưng cô ấy lại quan tâm đến tôi và con trai đến vậy. Chắc chắn cô ấy phải có chuyện gì cần nhờ vả, mà cụ thể ở đây là xin tiền.

Nói thật, tôi giờ cũng khá giả. Số tiền 300 triệu đồng với tôi không lớn. Nhưng sao tôi phải cho vợ cũ nhỉ? 3 năm qua, một mình tôi nuôi con không thèm đòi hỏi trách nhiệm từ vợ cũ thì thôi.

Đó là còn chưa kể tại sao tôi phải đối xử tốt với một người từng phản bội mình? Rồi còn phải đưa vài trăm triệu đồng cho vợ cũ sinh con với người đàn ông khác? Thực sự quá nực cười.

Dĩ nhiên, quyết định của tôi đã có, không đời nào tôi giúp vợ cũ. Nhưng có một việc khiến cho mấy ngày nay, tôi cứ suy nghĩ mãi.

Không hiểu người mẹ này đã tiêm nhiễm vào đầu con trai tôi những gì mà con cứ nói với tôi: "Bố ơi, bố giúp đỡ mẹ được không ạ? Mẹ khổ lắm, con thương mẹ lắm bố".

Giờ tôi nên làm sao đây? Tôi không quan tâm gì đến vợ cũ nhưng tôi rất sợ con trai buồn hay nghĩ rằng bố mẹ ghét nhau, đối xử tệ với nhau. Tôi sợ hình ảnh của mình sẽ xấu đi trong mắt con trai.

Dù sao số tiền này với tôi cũng không nhiều, vì con, tôi có nên nhắm mắt đưa không?