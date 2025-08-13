Khoe bạn gái mới tại đám cưới của tôi, chồng cũ nhận cái kết bẽ bàng

Ngày tôi tái hôn, thật lòng mà nói, tôi không hề muốn liên quan gì đến chồng cũ. Chúng tôi đã ly hôn gần 3 năm, mọi thứ giữa tôi và anh ta chỉ còn lại một sợi dây, đó là đứa con chung. Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần làm tròn trách nhiệm cha mẹ, ai cũng có thể yên ổn xây dựng cuộc sống riêng.

Thiệp cưới tôi không gửi cho chồng cũ. Tôi cũng không muốn gây khó xử cho chồng mới khi người cũ xuất hiện.

Ấy vậy mà hôm ấy, anh ta vẫn đến, đường hoàng, chẳng chút khách khí. Điều làm tôi sốc hơn cả là anh ta dắt theo một cô gái ăn mặc nổi bật, cười nói rạng rỡ, tự giới thiệu là “bạn gái” trước mặt mọi người.

Anh ta cũng nói với tôi rằng, biết tin tôi lập gia đình nên anh ta đến chung vui vì dù sao tôi cũng là mẹ của con anh. Anh muốn con được vui vẻ trong ngày trọng đại của mẹ. Tôi nghe cũng xuôi lòng nhưng không ngờ anh ta lại có ý đồ.

Chồng cũ ê chề vì đưa bạn gái tới dự đám cưới của tôi (Ảnh minh họa: TD).

Tiệc cưới đông người, tôi không tiện phản ứng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh anh ta gọi con trai tôi ra chụp ảnh cùng “cô bạn gái mới”, tôi thực sự thấy như bị khiêu khích.

Bức ảnh ấy chẳng khác gì một thông điệp ngầm: “Tôi đang hạnh phúc, tôi cũng có người mới”. Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải vì anh ta đã có ai, mà là vì anh ta biến con trai tôi thành công cụ để phô trương, bất chấp cảm xúc của tôi và của con.

Anh đưa con trai lên sân khấu, đưa cả bạn gái mới lên, đứng đó giới thiệu là chồng cũ và muốn chúc phúc cho gia đình mới của tôi. Anh ta ám chỉ từ sau khi chia tay tôi, cuộc sống của anh ta rất hạnh phúc và cũng mong tôi hạnh phúc như anh ta.

Nhìn thái độ đó, chồng mới của tôi vẫn điềm tĩnh nhưng tôi biết anh không vui. Làm sao anh có thể vui được khi trong đám cưới mình, chồng cũ của vợ lại lên làm loạn? Họ nhà trai cũng cảm thấy khó hiểu.

Người thân, họ hàng hai bên xì xào, vài người bạn thân còn trêu: “Đúng là phim truyền hình ngoài đời thật”. Tôi cười gượng, cố gắng bỏ qua để buổi tiệc không mất vui nhưng trong lòng bực bội không thể tả.

Điều mỉa mai là chỉ một lát sau, anh ta đã phải nếm trải cái gọi là “gậy ông đập lưng ông”. Trong lúc anh ta rời bàn để gọi điện, cô gái đi cùng đã vô tình kể với vài người rằng, họ mới quen nhau chưa đầy hai tháng, chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Cô ta còn ngại khi bị “ép” đi dự đám cưới vợ cũ của anh. Câu nói ấy nhanh chóng lan khắp mấy bàn tiệc gần đó. Người thì lắc đầu, người thì cười khẩy.

Chưa dừng lại ở đó, một người bạn chung của cả hai còn kể thêm chuyện hồi chia tay, anh ta là người phụ bạc, chưa kịp ly hôn đã quen người khác. Bầu không khí xung quanh anh ta lập tức thay đổi. Nếu lúc đầu, vài người còn lịch sự chào hỏi thì về sau, họ dần lạnh nhạt, chỉ tập trung vào cô dâu, chú rể.

Tôi vẫn giữ phép lịch sự, mời anh ta ở lại dùng tiệc nhưng có lẽ, anh ta cảm thấy ngột ngạt. Chưa hết buổi, anh ta đã cáo lui, kéo theo cô bạn gái rời đi. Lúc đi ngang qua, ánh mắt anh ta tránh nhìn thẳng vào tôi.

Đêm đó, khi về nhà mới, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta: “Xin lỗi nếu hôm nay khiến em khó xử vì anh vẫn còn tình cảm với em”. Tôi không trả lời. Không phải vì giận, mà vì thấy mọi chuyện đã quá rõ.

Tôi chợt nhận ra, đôi khi không cần trả đũa, không cần to tiếng, cuộc sống sẽ tự trả lại câu trả lời cho những ai cố tình làm tổn thương mình. Đám cưới của tôi vẫn trọn vẹn và hạnh phúc, còn anh ta tự biến mình thành trò cười chỉ vì muốn thể hiện.

Ngẫm lại, tôi thấy may mắn vì đã dứt khoát rời khỏi một người đàn ông như thế. Bởi người trưởng thành thực sự sẽ biết tôn trọng ranh giới, chứ không lấy quá khứ ra làm công cụ để chứng minh bản thân.

Và với tôi, hạnh phúc lớn nhất là hiện tại bình yên, không còn bị kéo vào những trò hờn ghen, hơn thua vô nghĩa.