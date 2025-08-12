Bị chồng mắng giấu quỹ đen cho nhà ngoại, tôi nói câu khiến anh đau điếng

Ngày lấy chồng, tôi bị bố mẹ ngăn cản vì cho rằng, chồng tôi nhìn "dữ tướng" lại không phải người thoáng đãng. Nhưng tôi tin vào mắt nhìn của mình nên quyết tâm cưới anh bằng được.

Thương con gái, bố mẹ cũng đồng ý. Nhưng tôi đâu biết, khi bước chân vào hôn nhân, “bộ mặt thật” của chồng mới bắt đầu lộ diện.

Bao nhiêu năm làm vợ anh, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Anh làm giám đốc, thu nhập cao, người ngoài nhìn vào nghĩ tôi chắc sướng lắm. Nhưng sự thật là bao lâu nay, anh ki bo, tính toán từng đồng từng cắc.

Mỗi tháng, anh đưa cho tôi một khoản tiền sinh hoạt nhưng kèm theo đó là “nghĩa vụ báo cáo” chi tiết từng khoản đã tiêu. Cuối tháng, anh lại hỏi: “Còn tiền không? Tiêu gì mà lắm thế?”.

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại đến mức tôi ám ảnh. Chỉ cần tôi mời bạn bè ly cà phê hay bữa cơm đạm bạc là anh cau mày, như thể tôi vừa làm điều gì ghê gớm lắm.

Tôi không tin nổi chồng mình lại chi li, tính toán như thế (Ảnh minh họa: Freepik).

Anh coi thường công việc hành chính lương vài triệu đồng của tôi. Anh bảo: “Em kiếm được bao nhiêu đâu, đừng bày đặt phung phí”.

Anh đâu biết rằng, chính sự coi thường ấy khiến tôi âm thầm làm thêm, kiếm từng đồng ngoài giờ rồi lén tích góp thành quỹ đen. Không phải để mua sắm hay tiêu xài cho bản thân, mà để lo cho bố mẹ đẻ đã già yếu, bệnh tật quanh năm của tôi.

Tôi biết nếu nói ra, anh sẽ nói: “Nhà nào chẳng có việc, sao cứ lo cho nhà ngoại?”. Do đó, tôi chọn im lặng, tự xoay xở, tự lo. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn phát hiện.

Ngày hôm ấy, giọng anh gay gắt: “Em giấu tôi để làm gì? Em biếu bố mẹ mình bao nhiêu rồi? Tiền này chắc cũng là tiền em bòn rút từ tiền chi tiêu tôi cho em hàng tháng đúng không?”.

Tôi bình tĩnh đáp: “Anh nghĩ số tiền anh đưa đủ chi tiêu cho gia đình này à? Anh thích thì từ mai, cái tăm, chai nước mắm, gói bột canh, tôi cũng liệt kê, ghi ra để cuối tháng, anh ngồi cộng lại xem tôi đã chi tiêu thế nào. Ra ngoài ăn hàng vài triệu đồng một bữa với bạn bè nhưng về nhà lại ki bo với vợ từng đồng sao?”.

Bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu nay, tôi nói một mạch không kìm được:

“Anh làm đàn ông, làm con rể mà chi li từng nghìn tiền xăng xe khi đưa bố mẹ tôi đi khám bệnh. Về nhà vợ, anh mua toàn hoa quả, bánh kẹo rẻ tiền.

Tôi im lặng vì tôn trọng anh, chứ chưa bao giờ anh đãi bố mẹ tôi một bữa ăn tử tế. Còn tiền tôi dành dụm là từ công sức của tôi, không phải từ anh. Anh nói tôi làm anh muối mặt nhưng anh có bao giờ nghĩ anh từng làm tôi xấu hổ với bố mẹ tôi chưa?”.

Anh đứng lặng. Có lẽ, anh không ngờ tôi sẽ nói ra hết những gì mình nghĩ. Bao năm nay, tôi chịu đựng tính chi li, soi mói của anh, cố gắng giữ hòa khí gia đình. Nhưng hôm ấy, tôi không còn muốn nuốt vào những lời chưa nói.

Tôi không trách anh vì anh không thể lo cho cả hai bên nội ngoại. Tôi chỉ trách anh chưa từng đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu rằng, bố mẹ tôi là người đã cho tôi hình hài này, cũng cần được tôn trọng và quan tâm.

Tôi biết sau hôm ấy, giữa chúng tôi sẽ khó trở lại như trước. Nhưng ít nhất, tôi đã nói ra hết để anh hiểu rằng có những thứ không thể đo bằng tiền và cũng không thể ép người khác im lặng mãi chỉ vì sĩ diện của riêng mình.

Và tôi hiểu, phụ nữ phải tự lập kinh tế, phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Dựa dẫm vào chồng, vào đàn ông là sai lầm của đàn bà.

Tôi không có thu nhập cao nhưng ít ra, tôi chưa từng ngửa tay xin tiền chồng. Khoản tiền anh đưa là trách nhiệm chăm lo cho gia đình này. Anh đi làm, tôi cũng đi làm, còn cộng thêm làm rất nhiều việc nhà nữa.

Vậy nên, tôi không cho phép anh xúc phạm tôi, càng không cho phép mình lép vế.