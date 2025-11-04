Vì một đêm lầm lỡ, tôi vô tình trở thành "con nợ" của nữ dân chơi

Tôi năm nay 28 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khoảng 40 triệu đồng, vẻ ngoài cũng thuộc dạng đẹp trai, cao ráo. Người yêu nhỏ hơn tôi 5 tuổi, tính cách ngoan hiền, vui vẻ, hoạt ngôn và là người phụ nữ của gia đình.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 5 tháng. Thú thật là đã rất lâu, tôi mới có lại cảm giác tương tư ai đó, Linh là người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải mất hai tháng, tôi mới tán đổ được em.

Sau đó, tôi được Linh đưa về ra mắt gia đình. Nhà em không mấy khá giả, bố mẹ làm nông, hiền lành và dễ tính. Chúng tôi đều xác định mối quan hệ này nghiêm túc, yêu là để tiến đến hôn nhân.

Thế nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ đầy bất ngờ. Hai tháng gần đây, bố mẹ tôi làm mối cho Nga. Cô ấy 27 tuổi, gia cảnh "môn đăng hộ đối", nhìn cũng sang chảnh hơn Linh.

Nga có cá tính mạnh, độc lập tài chính, biết rõ tôi có người yêu nhưng không quan tâm. Với cô ấy, chưa cưới thì vẫn còn cơ hội. Từ đó, Nga luôn chủ động gạ gẫm và tìm cách tán tỉnh tôi.

Chỉ vì một đêm sai lầm, tôi phải trả giá đắt đến mức đánh mất người mình yêu bất cứ lúc nào (Ảnh minh hoạ: TD).

Ban đầu, tôi vốn chỉ định lịch sự chào hỏi theo mong muốn của bố mẹ rồi giữ khoảng cách. Vậy mà sự tinh tế của Nga lại khiến người khác phải dao động. Trong một lần đi ăn uống bên ngoài, cô ấy thuyết phục tôi hãy thử làm gì đó và cả hai đã đi quá giới hạn.

Sau đêm nồng cháy bên cạnh Nga, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cắn dứt lương tâm. Lúc đó, tôi vô cùng ân hận với hành động của bản thân và chỉ muốn quên sạch mọi chuyện.

Càng ở gần Nga, tôi càng cảm thấy cô ấy tâm cơ, xảo trá, không thể nào so sánh được với sự đáng yêu, ngoan ngoãn của Linh. Tôi nhanh chóng tìm cách đền bù, mong muốn cô ấy giữ bí mật.

Phải mất hơn một tháng, tôi mới quay lại trạng thái ổn định ban đầu. Linh thấy tôi lo lắng, mệt mỏi nên nghĩ tôi áp lực công việc. Em xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc, nấu nhiều món ăn bồi bổ sức khỏe cho tôi.

Để lấp đi cảm giác tội lỗi, tôi chi tiền mua mấy món quà đắt đỏ, dành thời gian ở bên cạnh Linh nhiều hơn. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, Nga lại không chịu dừng lại.

Hoá ra, Nga là “dân chơi” thực thụ, tiêu tiền như nước, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Cứ khoảng một tuần, cô ấy lại “ngoi lên” tìm cách chọc phá tôi. Lấy chuyện hai đứa từng có “tình một đêm” để đe dọa, Nga ép tôi chuyển 10-15 triệu đồng thì mới chịu im lặng.

Dù tôi chặn số, đổi tài khoản mạng xã hội, bằng cách nào đó, Nga vẫn tìm ra và liên tục nhắn tin, gọi điện. Chỉ trong thời gian ngắn, cô ấy đã lấy hơn 100 triệu đồng của tôi.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần trả đủ, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng càng làm vậy, cô ta càng lấn tới. Đỉnh điểm là tháng trước, Nga đột ngột gửi hình ảnh que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ đậm và thông báo có thai với tôi.

Đọc từng dòng tin nhắn, tim tôi như thắt lại, không biết phải cư xử như thế nào. Nga bảo: “Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là chuyển cho tôi 500 triệu đồng để xử lý cái thai trong bụng. Hai là tôi sẽ phanh phui mọi chuyện cho mọi người biết và chúng ta sẽ phải kết hôn gấp”.​​

Nga cho tôi vỏn vẹn một tuần để suy nghĩ và quyết định. Hàng ngày, cô ta bắt tôi phải đưa đón đi khắp nơi, dẫn ăn uống ở nhà hàng sang chảnh. Gọi điện không nghe máy là cô ta sẽ làm lớn chuyện.

Về phía Linh, để người yêu không nghi ngờ, tôi phải nói dối là công ty tăng ca, công việc bộn bề nên phải đi sớm, về muộn. Mỗi tuần, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vài tiếng. Tôi áy náy và thương em rất nhiều.

Đứng trước sóng gió lớn này, tôi ngày đêm lo sợ đến mức ăn ngủ không ngon. Tiếng chuông điện thoại dần trở thành ám ảnh với bản thân tôi. 500 triệu đồng, tôi và gia đình có thể lo được nhưng với bản tính ăn chơi, liệu Nga có chắc sẽ không quay lại tìm tôi khi thiếu tiền?

Ngược lại, nếu giờ kể ra sự thật, tôi sợ người yêu sẽ đau khổ và đòi chia tay. Tôi nhận ra bản thân yêu Linh rất nhiều và không đủ can đảm rời xa em.

Đúng là tôi đáng chịu phải chịu kết cục như này nhưng khi chia sẻ thẳng câu chuyện, tôi mong mọi người sẽ cho một lời khuyên để bản thân biết cách cư xử, lựa chọn cho đúng đắn.

Nếu rơi vào hoàn cảnh giống tôi, mọi người sẽ làm gì để không đánh mất người yêu và ngăn chặn Nga làm phiền trong tương lai?