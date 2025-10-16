Lần đầu ra mắt, tôi run rẩy sợ hãi khi biết bố vợ tương lai là ai

Không phải khoe, từ hồi đi học cho đến khi đi làm, tôi luôn là chàng trai nổi bật, có nhiều cô gái vây quanh theo đuổi. Tôi đẹp trai, cao ráo, nhanh nhẹn, đặc biệt là có tài ăn nói khéo léo. Thử hỏi, các chị em làm sao không mê mệt tôi cho được?

Nói thật, tôi từng có không ít bạn gái, tình trường đa dạng. Nhưng tuổi trẻ mà, đàn ông nên có nhiều trải nghiệm để biết cô gái nào phù hợp với mình và cô gái nào xứng đáng làm vợ mình sau này.

Tôi đào hoa nhưng tôi lý trí. Mấy em kiểu xinh xắn, nóng bỏng, dễ dãi thì chỉ hợp qua lại một thời gian ngắn cho vui thôi. Còn cô gái có thể gắn bó lâu dài với tôi phải là người như Trang.

Trang xinh kiểu nhẹ nhàng, ăn nói dễ nghe, học hành đàng hoàng, con nhà nề nếp ở thành phố. Lần đầu gặp em tại sinh nhật của một người bạn chung, tôi đã bị em thu hút ngay.

Không giống như những lần yêu trước, tôi mới là người chủ động trong mối quan hệ này. Thật lạ khi Trang không hề thích tôi từ đầu. Nhưng càng như vậy, tôi càng thấy em hấp dẫn, muốn chinh phục. Càng tìm hiểu về em, tôi càng thấy em phù hợp làm vợ tôi.

Ngày gặp bố vợ tương lai, tôi không nói nên lời (Ảnh minh hoạ: TD).

Mọi người có thể chê tôi là "trai đểu" nhưng thực ra từ ngày yêu Trang, tôi rất ngoan, biết giữ gìn, vun vén cho tình yêu này. Tôi là người thông minh, biết mình cần phải làm gì, trân trọng điều gì.

Với tôi, Trang là viên ngọc quý mà tôi muốn nâng niu, giữ gìn để rước em về chung một nhà với mình. Tôi chăm sóc, yêu chiều em hết mực. Đặc biệt, tôi cắt đứt mọi mối quan hệ linh tinh với các cô gái khác. Chơi bời thế đủ rồi, tôi dành toàn tâm toàn ý cho Trang.

Yêu nhau hơn một năm, tôi cũng 30 tuổi rồi. Nói thật, chắc vì tôi quá yêu Trang nên tôi luôn sợ mất em. Tôi sợ "đêm dài lắm mộng" nên nhanh chóng muốn sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin.

Tôi đã gặp mẹ Trang vài lần nhưng bố Trang thì chưa. Bởi bố em rất bận, hay đi công tác, làm nhiều công trình nên thường xuyên vắng nhà. Nhân dịp này, tôi cũng có cơ hội gặp bố vợ tương lai luôn. Nghe bạn gái bảo khi biết thông tin về tôi, bố em khá ưng ý.

Ngày hai bên gia đình lần đầu gặp gỡ, tôi chuẩn bị đâu ra đấy. Tôi đặt bàn tại nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, chọn sẵn những món ăn ngon mà mình từng thưởng thức, dặn dò kỹ càng nhân viên quán để tiếp đón phòng khách này cho chu đáo...

Đến từ rất sớm ngồi chờ, tôi vui vẻ tiếp đón mẹ con Trang, dẫn vào từng ghế ngồi cẩn thận. Còn bố Trang lái xe nên vào sau.

Nụ cười trên môi vẫn còn dang dở, tôi bất chợt đứng hình ngay khi thấy bố Trang bước vào phòng. Thậm chí, tôi còn phải dụi mắt đến mấy lần, không dám tin điều gì đang diễn ra.

Trời ơi, đây không phải lần đầu tiên tôi và bố bạn gái gặp nhau. Chúng tôi đã từng biết nhau tại... quán karaoke "tay vịn".

Bố Trang làm bên đối tác của công ty tôi. Hôm đó, tôi cùng sếp mời bên đó ăn nhậu để bàn chuyện công việc. Nghe lời sếp dặn, tôi không quên sắp xếp một chút "niềm vui" để việc ký kết diễn ra trơn tru hơn.

Giữa những người đàn ông với nhau, chúng tôi đã cùng say, cùng hát, cùng hưởng thụ hết nấc. Khi ấy, cảm giác sung sướng bao nhiêu thì bây giờ, tôi lại thấy sợ hãi bấy nhiêu. Mới vào buổi trò chuyện của hai gia đình được vài phút, tôi đã toát mồ hôi như tắm.

Ở phía bên kia, nhìn bố Trang, tôi biết bác ấy cũng đã nhận ra tôi. Thấy tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh, bác cũng vào theo ngay sau tôi.

Không ngoài dự đoán, bố Trang thẳng thắn nói:

- Chắc tôi không cần phải nói nhiều nhỉ? Cậu liệu mà chấm dứt với con gái tôi đi nhé.

- Bác ơi... cháu...

- Không cần trình bày nhiều, không đời nào tôi đồng ý cho con gái tôi lấy một người như cậu. Đừng để tôi phải nói nhiều.

Giây phút đó, tôi không thể phản kháng nhưng trong lòng thì vô cùng ấm ức. Bố Trang có hơn gì tôi đâu? Bác ấy cũng vui vẻ bên các em gái xinh tươi và tỏ ra rất thuần thục chốn ăn chơi đó, vậy có quyền gì đánh giá rồi cấm đoán tôi?

Nói thật, tôi rất yêu Trang và xác định ngay từ đầu là sẽ cưới em. Giờ gặp phải tình huống trớ trêu thế này, tôi bối rối quá, không biết phải làm thế nào?

Tôi xin khẳng định, tôi là người rất thông minh, lý trí. Từ lúc yêu Trang, tôi đã không có mối quan hệ nhập nhằng nào nữa rồi. Lần đi bàn chuyện làm ăn đó là sếp tôi muốn thế, tôi không thể không làm. Với lại, tôi cũng xác định đó là lần cuối. Sau khi cưới vợ, tôi sẽ từ chối mấy kiểu như thế này ngay.

Mọi người giúp tôi với, tôi nên làm gì để cứu vãn tình hình bây giờ? Hay tôi doạ ngược lại bố Trang, đôi bên cùng giữ bí mật này mãi mãi? Nếu như tôi tiết lộ việc bác nhiều lần đi karaoke "tay vịn", gia đình bên đấy chắc chắn sẽ có sóng gió.