Bạn gái đòi "thân mật" một tiếng, tôi sợ hãi vì không đáp ứng nổi

Tôi năm nay 35 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai và vóc dáng khá ổn. Tôi có thói quen tập thể dục mỗi tuần 2-3 buổi. Tôi thường đạp xe hoặc tập tạ.

Hiện tại, tôi có một cô bạn gái xinh đẹp. Chúng tôi đã hẹn hò được 4 tháng. Ban đầu, tôi khá hài lòng với mối quan hệ này. Nhưng thời gian gần đây, tôi cảm thấy rất chán nản, thậm chí sợ hãi, vì không thể... "đáp ứng" được cô ấy.

Nói ra nghe rất ngại nhưng bạn gái tôi đặc biệt thích làm "chuyện ấy". Cô ấy có "nhu cầu" cao hơn tôi nhiều. Lúc mới yêu, tôi cảm thấy rất hài lòng, còn đi kể với mấy cậu bạn thân rằng, tôi may mắn khi có người yêu như vậy.

Thực tế sau khi trải nghiệm, từ hài lòng, tôi chuyển sang trạng thái sợ hãi. Là đàn ông nhưng tôi thậm chí còn tìm đủ mọi lý do để né tránh "thân mật" với bạn gái.

Tần suất "gần gũi" hàng tuần nhiều là một chuyện. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự xuất phát từ việc bạn gái tôi đòi "buổi yêu" kéo dài ít nhất một tiếng và có phần mạnh bạo. Tôi thấy đòi hỏi của cô ấy rất "quá đà", khiến tôi xuống sức trầm trọng.

Việc làm bạn gái hài lòng đang quá khó đối với tôi. Làm thế nào để tôi có thể tăng cường sức bền, giúp "buổi yêu" kéo dài lâu hơn và mạnh mẽ hơn như diễn viên nam "phim nhạy cảm"?

Tôi rất buồn khi không thể "đáp ứng" bạn gái (Ảnh minh hoạ: iStock).

Thực tế, không ít người đàn ông gặp phải rắc rối như nam chính trong câu chuyện trên. Trước vấn đề này, Zachary Zane - chuyên gia về tình yêu, tình dục - đã có tư vấn hữu ích trên Men's Health.

Theo đó, phái mạnh cần nhớ rằng, đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai, nhất là với diễn viên "phim nhạy cảm". Bởi bạn chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng và bất lực về bản thân, trong khi đó chỉ là những tưởng tượng viển vông.

Dàn diễn viên thường có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, chứ không hề làm "chuyện ấy" liên tục. Họ cũng tập luyện rất nhiều hàng ngày để có đủ sức khoẻ biểu diễn trong thời gian dài. Nên nhớ, đây là một phần công việc của họ.

Vì vậy, hãy bỏ qua suy nghĩ cần làm được như nam diễn viên trong phim. Hãy thoải mái hơn và đừng quá tạo áp lực cho mình. Điều đó sẽ giúp cho trải nghiệm "thân mật" của bạn và nửa kia được tốt hơn.

Lưu ý, các bài tập thể chất hàng ngày đóng vai trò khá quan trọng. Bạn có thể thay đổi bài tập và tăng tần suất đến phòng tập để tăng cường sức bền, tránh bị chuột rút, mệt mỏi khi "thân mật". Tất nhiên, việc này không thể có kết quả ngay lập tức, bạn cần thực sự tập luyện nghiêm túc trong một khoảng thời gian.

Bên cạnh đó, có không ít cách, tư thế để kéo dài thời gian "thân mật" với bạn gái mà không bị kiệt sức. Không phải lúc nào dùng nhiều sức cũng là tốt, đôi khi bạn còn cần sự khéo léo và một số thủ thuật, đồ dùng hỗ trợ khác.

Giữa hai người cũng nên tăng cường giao tiếp, chia sẻ xem đối phương thực sự muốn gì, thích gì và khả năng mỗi người làm được đến đâu. Sự cởi mở sẽ rất có ích trong một mối quan hệ yêu đương.

Hãy nhớ rằng, phái mạnh không nhất thiết phải chứng minh sức mạnh hay có khả năng như một diễn viên trong phim. Bạn hoàn toàn có những cách riêng, phù hợp với người yêu của mình để làm họ hài lòng nhất.