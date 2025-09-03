Chồng hàng ngày làm điều này với người yêu cũ, tôi muốn ly hôn ngay và luôn

Tôi lấy chồng được 6 năm. Chúng tôi có với nhau một cậu con trai 5 tuổi. Gia đình hai bên đều nhìn nhận rằng, tôi may mắn khi cưới được một người đàn ông điềm đạm, không rượu chè, không tụ tập bạn bè, chỉ biết đi làm rồi về nhà.

Tôi cũng từng tin như vậy cho đến một ngày, tôi phát hiện ra một sự thật khiến cả thế giới trong tôi sụp đổ. Chồng tôi không quên được người yêu cũ.

Tôi tình cờ phát hiện mọi chuyện khi con trai đòi chơi điện tử trong điện thoại của bố. Tôi cầm máy mở ra thì thấy mục ghi chú hiện ngay trên màn hình.

Tôi đọc thử và thấy tim mình như thắt lại. Những dòng chữ đều viết cho một người con gái không phải tôi. Anh viết: “Nếu ngày ấy em không đi, chắc giờ mình đã có một gia đình hạnh phúc", "Anh nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ giọng cười. Anh chỉ có thể giấu điều này trong lòng...”.

Chồng nhớ nhung người yêu cũ nhưng khẳng định không ngoại tình (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi lục lại thì thấy anh ghi gần như mỗi ngày, từ những kỷ niệm xưa cũ cho đến cả những tưởng tượng rằng, nếu bây giờ còn ở bên nhau thì sẽ như thế nào. Tôi run rẩy đến mức không tin nổi đây là điện thoại của chồng mình.

Không chỉ dừng ở đó, khi tôi kiểm tra phần album ảnh, tôi phát hiện anh đã lưu hàng trăm bức ảnh, video tải về từ trang cá nhân của người yêu cũ. Tôi hỏi thẳng chồng, anh không chối. Anh thú nhận vẫn hay vào trang cá nhân của cô ấy, âm thầm theo dõi, lưu lại hình ảnh như một cách giải tỏa nỗi nhớ.

Anh còn nói rằng, đó chỉ là những mơ mộng trong lòng, không hề liên lạc hay gặp gỡ gì nên không thể coi là phản bội. Anh vẫn làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha.

Nhưng tôi không thể bình thản khi biết người đàn ông đầu gối tay ấp mỗi ngày vẫn giữ hình bóng của một người phụ nữ khác trong tim. Tôi cảm thấy mình như kẻ thay thế. Mỗi khi anh ân cần với tôi, liệu trong đầu anh có đang hình dung ra cô ta?

Tôi đem chuyện này kể với bạn thân. Bạn tôi nói rằng, đàn ông thường khó quên mối tình đầu nhưng quan trọng là họ có biết dừng lại để giữ gìn hôn nhân hay không? Chồng tôi thì khác, anh không dừng lại, anh nuôi dưỡng ký ức ấy từng ngày.

Cao trào xảy ra khi tôi vô tình nghe thấy con trai hồn nhiên nói: “Bố xem ảnh cô kia suốt. Bố con khen cô đó đẹp như diễn viên”. Tôi lặng người.

Hóa ra, anh không chỉ giữ trong lòng, anh còn buột miệng trước mặt con nhỏ. Cái gọi là giải tỏa tâm lý của anh đã ảnh hưởng trực tiếp đến con trai tôi.

Tôi đưa đơn ly hôn. Anh bất ngờ đến mức chết lặng. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói rằng anh chưa từng phản bội về thể xác, chỉ là những nỗi niềm chất chứa trong tim.

Anh còn khóc và nói: “Anh không ngoại tình. Anh thề, anh chưa từng liên lạc lại với cô ấy”.

Tôi đứng trước một nghịch lý. Chồng khẳng định, đó không phải ngoại tình nhưng tôi thấy anh đã phản bội tôi trong chính tâm trí.

Tôi không biết thứ tình yêu mà tôi nhận được có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần chỉ là chiếc bóng. Có lẽ, những vết thương thể xác dễ lành nhưng vết thương tinh thần này thì không biết bao giờ khép miệng.

Tôi vẫn phân vân rằng: Liệu mình có quá nặng nề khi quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình tư tưởng? Hay đúng như tôi cảm nhận, đó là sự phản bội cay đắng nhất bởi nó cho thấy trái tim anh chưa từng trọn vẹn thuộc về tôi?

Tôi thực sự không biết phải làm sao trong trường hợp này. Tôi phải làm gì mới đúng đây?