Công khai bạn trai trên mạng, tôi ngã ngửa khi biết sự thật khủng khiếp

Trong suốt hơn một năm yêu, tôi được anh chiều chuộng, nâng niu, chăm sóc từng chút một mỗi lần gặp gỡ.

Anh thường đưa tôi đi ăn tối, tặng quà vào những dịp đặc biệt, gửi lời chúc ngọt ngào mỗi sáng. Có những lúc, tôi tự nhủ rằng, có một người đàn ông như vậy bên cạnh thì chẳng cần gì thêm nữa.

Nhưng hóa ra, cái mà tôi gọi là hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh được anh ta che đậy kỹ càng.

Sau khi công khai người yêu trên mạng, tôi suy sụp khi biết sự thật về anh (Ảnh minh họa: iStock).

Một ngày nọ, tôi quyết định công khai chuyện tình yêu của mình. Trong suốt hơn một năm yêu nhau, tôi vốn ngại phô bày quá nhiều trên mạng xã hội.

Nhưng hôm ấy, vì vui vẻ và hạnh phúc, tôi đăng bức ảnh anh ôm vai tôi, kèm dòng trạng thái quen thuộc của giới trẻ: “Ai trùng người yêu thì nhắn”. Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa vui, thể hiện sự hạnh phúc của mình. Không ngờ, chỉ sau vài phút, hộp tin nhắn của tôi như bùng nổ.

Hàng chục tài khoản lạ nhắn đến, với những lời mở đầu đầy phẫn nộ: “Anh ấy mới đưa tôi đi Đà Lạt tuần trước”, “Chị ơi, anh ta bảo đang độc thân và tán tỉnh em suốt”…

Tôi rùng mình, bàn tay run rẩy đến mức không thể cầm nổi điện thoại. Ban đầu, tôi nghĩ có ai đó cố tình đùa ác hoặc ghen ghét mình. Nhưng rồi những hình ảnh được gửi đến khiến tôi chết lặng. Người yêu tôi đang tay trong tay, thậm chí còn hôn môi công khai với những cô gái khác.

Một cô gái nhắn tin cho tôi, giọng điệu đầy bình thản: “Chị quen anh ấy bao lâu rồi? Tôi với anh ta đã hẹn hò công khai suốt 3 năm. Gia đình tôi còn biết anh ta nữa”.

Tôi như bị ai đó giáng thẳng một cú vào đầu. Tôi và anh mới bên nhau một năm. Vậy suốt thời gian đó, anh ta cùng lúc có thể duy trì một mối quan hệ khác còn lâu dài và nghiêm túc hơn cả tôi.

Những ngày sau, tôi tiếp tục nhận thêm tin nhắn từ các cô gái khác. Con số không dừng lại ở vài người, mà lên đến khoảng 20 người. Có người chỉ vài tháng, có người vài tuần, có người còn kể vừa chia tay anh ta cách đây hai hôm.

Tất cả đều tưởng mình là “một nửa” được yêu thương duy nhất. Hóa ra, chúng tôi chỉ là những quân cờ trong trò chơi tình ái bệnh hoạn mà anh ta dựng lên.

Tôi nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Những lần anh bận không thể đến đón tôi, những lúc anh im lặng vài ngày với lý do “áp lực công việc”. Những tin nhắn tôi gửi đi chỉ nhận lại một vài từ cụt ngủn...

Tôi từng tự trách bản thân quá nhạy cảm, còn bào chữa cho anh rằng, đàn ông bận rộn thường như thế. Giờ tất cả đều có lời giải, anh ta bận hẹn hò với người khác.

Đỉnh điểm của nỗi tuyệt vọng là khi tôi phát hiện, trong số những cô gái ấy, có người còn trùng ngày kỷ niệm với tôi. Anh ta tặng tôi một chiếc vòng tay vào ngày 14/2, cùng ngày lại đưa một cô gái khác đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Tôi đọc tin nhắn, thấy ảnh chụp, thấy hóa đơn thanh toán, tất cả đều trùng khớp. Tôi bật khóc ngay tại nơi làm việc, đến mức đồng nghiệp phải dìu tôi vào phòng nghỉ. Tôi không còn biết đâu mới là sự thật, đâu mới là mối quan hệ chính thức.

Tôi đã yêu nhầm một kẻ có thể lừa dối hết thảy mà vẫn giữ gương mặt bình thản. Cú sốc tinh thần khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi mất ngủ triền miên, chán ăn, gầy rộc đi chỉ trong vòng một tháng.

Cuối cùng, tôi phải nhập viện để điều trị vì tình trạng suy nhược nặng, bác sĩ nói tôi bị rối loạn lo âu. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, tôi nghĩ về những ngày tháng đã qua. Tôi từng coi anh ta là niềm tin, là nơi nương tựa, là lý do để tôi thấy mình đáng giá.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch tàn nhẫn. Anh ta không chỉ phản bội tôi, mà còn biến tình yêu thành trò tiêu khiển, làm tổn thương hàng chục cô gái khác.

Sau cú ngã ấy, tôi mất niềm tin vào tình yêu. Tôi sợ mở lòng, sợ lại một lần nữa trở thành con rối trong tay ai đó.

Bạn bè khuyên tôi mạnh mẽ, rằng không phải ai cũng tệ bạc như anh ta. Nhưng để xóa bỏ những vết thương trong tim, tôi cần nhiều thời gian hơn thế.

Có lẽ, bài học lớn nhất mà tôi nhận được chính là tình yêu không thể chỉ nhìn vào sự chiều chuộng bên ngoài. Sự ngọt ngào quá mức, sự quan tâm thái quá đôi khi lại là vỏ bọc hoàn hảo cho một kẻ lừa dối.

Nếu ngày đó tôi tinh ý hơn, nếu tôi đặt dấu hỏi cho những khoảng trống trong tình yêu, có lẽ tôi đã không phải gánh chịu nỗi đau quá lớn như hôm nay.

Thứ quan trọng nhất trong tình yêu không phải hoa hồng hay lời ngọt ngào, mà là sự chung thủy, điều tôi đã không có được ở người đàn ông ấy...