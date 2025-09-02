Dù 40 tuổi, tôi vẫn vội bỏ bạn gái xinh đẹp chỉ sau một lần... ăn buffet

Tôi chỉ mong có một người phụ nữ biết điều, sống tình cảm và đồng hành cùng mình đi hết chặng đường còn lại. Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, chỉ một lần đi ăn buffet với người yêu đã khiến tôi nhìn rõ bản chất và phải đưa ra quyết định mà nhiều người cho là khắt khe.

Tôi quen cô ấy qua một buổi gặp gỡ bạn bè. Cô ấy xinh xắn, nói năng dễ thương, lại trẻ hơn tôi gần 10 tuổi.

Bạn bè đều khen tôi may mắn, mừng cho tôi khi sắp ổn định hôn nhân. Quả thật, ở tuổi của tôi, việc có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp chủ động tìm hiểu không phải là dễ dàng. Tôi từng nghĩ, có lẽ ông trời thương mà ban cho tôi cơ hội này.

Tôi choáng khi thấy cảnh người yêu ăn uống tham lam và lãng phí (Ảnh minh họa: Sina).

Chúng tôi nói chuyện khá hợp, cô ấy hay cười, giọng nói ngọt ngào, lại rất thích đăng ảnh sống ảo. Tôi cũng không để tâm vì nghĩ con gái bây giờ, ai mà chẳng thích chụp hình.

Sau vài tuần hẹn hò, tôi rủ cô ấy đi ăn buffet tại một khách sạn lớn. Tôi đã chuẩn bị kỹ, chọn nơi lịch sự, đồ ăn đa dạng để cô ấy có thể thoải mái. Nhưng tôi không ngờ rằng, chính hôm đó lại là ngày định đoạt cho mối quan hệ của chúng tôi.

Ngay khi vừa bước vào nhà hàng, cô ấy đã lấy điện thoại ra quay video từ ngoài sảnh, tới khu bày đồ ăn. Tôi mỉm cười cho qua, nghĩ rằng cô muốn lưu giữ kỷ niệm. Thế nhưng, khi bắt đầu lấy đồ ăn, tôi thực sự choáng váng.

Cô ấy cầm khay, đi từ quầy này sang quầy khác, mỗi món đều gắp đầy ắp. Hải sản, sushi, thịt nướng, salad, bánh ngọt…, khay nào cũng chồng chất.

Tôi khẽ nhắc: “Em lấy vừa thôi, ăn hết lại đi lấy tiếp cho thoải mái”. Nhưng cô ấy chỉ cười, bảo rằng: “Đi ăn buffet mà, phải lấy nhiều để nếm cho đáng tiền chứ”.

Tôi ngồi nhìn mà trong lòng chùng xuống. Trên bàn, đồ ăn chất cao như núi. Mỗi món, cô ấy chỉ nếm một chút rồi bỏ dở.

Chưa đầy nửa tiếng, bàn ăn đã ngổn ngang, thừa mứa. Tôi cố gắng ăn đỡ để đĩa không quá nhiều đồ thừa nhưng không xuể. Cuối cùng, nhân viên nhà hàng đến nhắc nhở chúng tôi về việc lấy đồ ăn vừa phải, tránh lãng phí. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thế nhưng, điều khiến tôi thất vọng hơn cả là thái độ của người yêu. Cô ấy không hề thấy ngượng ngùng, còn cười hồn nhiên: “Người ta nhắc thì kệ, mai mình đâu có quay lại đây nữa”.

Tôi sững sờ. Trong mắt cô ấy, việc bị nhắc nhở nơi công cộng chẳng có gì đáng xấu hổ. Với tôi, đó lại là sự thiếu tinh tế, thậm chí là vô ý thức.

Buổi tối hôm đó, tôi đưa cô về. Suốt cả quãng đường, cô ấy vẫn vui vẻ kể chuyện, còn tôi thì lặng im.

Trong lòng tôi, một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên. Tôi tự hỏi: Nếu một ngày tôi lấy cô ấy làm vợ, liệu cô ấy có mang thói quen này vào gia đình không? Liệu những bữa cơm hàng ngày có trở thành sự phung phí? Khi đứng trước những lựa chọn lớn hơn, rất có thể, cô ấy cũng sẽ tham lam, thiếu suy nghĩ như vậy.

Bạn bè khi nghe tôi kể lại đều cho rằng, tôi quá khắt khe. Họ nói: “Ai mà chẳng có lúc ham vui, chỉ một lần ăn buffet thì làm sao đánh giá được cả con người”.

Nhưng tôi nghĩ khác. Chính những chi tiết nhỏ trong cuộc sống mới phản ánh rõ tính cách thật sự. Người phụ nữ ấy có thể xinh đẹp, có thể khiến tôi vui vài tháng. Nhưng để làm vợ, làm mẹ của con tôi, sự tinh tế và ý thức còn quan trọng hơn nhiều.

Tôi nhớ lại lời mẹ tôi từng dặn: “Con chọn vợ đừng nhìn vào nhan sắc, hãy nhìn vào cách cô ấy ứng xử trong đời thường”.

Đến tận bây giờ, tôi mới thấy lời mẹ đúng. Một người biết nghĩ cho người khác sẽ không bao giờ để bàn ăn ngổn ngang chỉ để thỏa mãn sở thích nhất thời. Một người có trách nhiệm sẽ biết trân trọng hạt cơm, con cá, chứ không coi đó là thứ để phô trương.

Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định chia tay. Tôi không trách cô ấy, chỉ thấy may mắn vì mình nhận ra sớm.

Ở tuổi 40, tôi không còn nhiều thời gian để thử và sai. Tôi cần một người phụ nữ có thể cùng tôi đi đường dài, biết quý trọng những gì mình có và sống với sự tinh tế, trách nhiệm.

Nhiều người bảo tôi bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp. Nhưng với tôi, nhan sắc chỉ là lớp vỏ ngoài, còn giá trị của một người phụ nữ nằm ở nhân cách và cách cư xử. Tôi thà chậm thêm vài năm còn hơn vội vàng để rồi phải sống trong sự thất vọng cả đời.

Có lẽ, trong tình yêu, không phải ai cũng đủ tinh tế để nhìn ra những dấu hiệu từ những chi tiết nhỏ. Nhưng tôi tin, một người đàn ông trưởng thành phải đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào vẻ bề ngoài mà bỏ quên những điều cốt lõi.

Và tôi chọn cách đi một mình, chờ một người phụ nữ biết cách sống, hơn là đánh cược cả đời vào sự hời hợt, phung phí.