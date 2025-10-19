Dùng bữa cùng đối tác của bạn trai, tôi câm nín khi anh ta gọi tên mình

Hai năm trước, khi còn là sinh viên năm hai, tôi tình cờ quen Thắng. Anh từng là trưởng câu lạc bộ của trường, hơn tôi cả chục tuổi. Ấn tượng đầu tiên về anh là vẻ ngoài chững chạc, có công việc ổn định, nhà cửa, ô tô riêng.

Với cô gái từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học như tôi, Thắng chính là hình mẫu lý tưởng. Trong mơ, tôi cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ được anh để mắt tới. Thời gian đầu tìm hiểu, bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ tôi vì có người yêu vừa giàu, vừa cưng chiều hết mực.

Yêu nhau được 5 tháng, Thắng chủ động bảo tôi chuyển từ phòng trọ sang nhà anh ở cho tiện. Chuyện ăn uống, sinh hoạt, người yêu đều một tay lo hết cho tôi. Thi thoảng, bố mẹ tôi ở quê gửi tiền ra đóng học phí, thiếu bao nhiêu anh sẽ bù.

Hàng ngày, Thắng đưa đón tôi đến trường bằng ô tô, chu đáo chuẩn bị đồ ăn từ bữa sáng đến quà chiều. Khi điện thoại tôi hỏng, anh chẳng ngần ngại góp thêm tiền mua cái mới. Tôi ngỏ ý muốn học thêm tiếng Anh ở trung tâm với chi phí 20 triệu đồng, anh cũng đồng ý ngay.

Ngoài giờ đi học, tôi không phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống như bạn bè. Người yêu chỉ cần tôi ở nhà, lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ quần áo cho anh. Nói chung, hai đứa sinh hoạt giống như một cặp vợ chồng bình thường, chỉ khác là chưa đăng ký kết hôn.

Tôi từng nghĩ, mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Thắng thì sớm muộn hai đứa cũng tổ chức đám cưới. Nhưng đời vốn chẳng như mơ. Bí mật tôi giấu người yêu suốt hai năm lại bị phơi bày, ngay trong buổi tối anh đưa tôi đi ăn cùng đối tác công ty.

Buổi ăn với đối tác vô tình lộ tẩy quá khứ mà tôi giấu kín suốt hai năm (Ảnh minh hoạ: TD).

Trước khi quen Thắng, tôi từng làm vũ công trong một quán bar nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội. Mỗi tối, tôi chỉ cần lên sân khấu nhảy theo nhạc vài tiếng là có thể kiếm được 15-20 triệu/tháng, chưa tính thêm "tiền bo” của khách hàng.

Gắn bó với nghề ấy gần một năm, tôi quyết định nghỉ làm vì cảm thấy sức khỏe sa sút do thức khuya, sử dụng nhiều bia rượu, thuốc lá…

Xác định làm nghề này, việc qua lại với con trai là hiển nhiên. Tôi cũng không phải ngoại lệ, từng có vài mối tình một đêm ở vũ trường. Nếu cảm thấy hứng thú thì chúng tôi sẽ tìm cách giữ liên lạc để qua lại nhiều lần.

Một trong số đó chính là… anh chàng “đối tác công ty” đang đứng trước mặt tôi và người yêu. Anh ta không hề biết tôi đã có bạn trai. Bởi lẽ, tôi luôn giữ nguyên tắc: Với khách hàng, mình phải là cô gái độc thân nhưng không để ai bước quá sâu vào đời sống riêng tư của mình.

Mỗi khi Thắng bận rộn với công việc, khoảng trống trong lòng tôi lại lớn dần. Tôi chủ động nhắn tin, gạ gẫm người đàn ông kia như một cách lấp đầy sự cô đơn và thoả mãn nhu cầu sinh lý.

Thắng là người đàn ông tốt, chu đáo nhưng trong chuyện chăn gối, anh lại có phần không bằng người khác. Tôi tìm đủ cách tạo cho người yêu cảm hứng nhưng toàn nhận lại sự thờ ơ đến lạnh lùng. Phụ nữ mà không có “món đó” thì chả khác gì bông hoa bị héo mòn.

Đối diện với hai người tình, tôi vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi. Anh ta gằn giọng nói: “Linh, sao em kêu là em còn độc thân? Đây là ai vậy em?”.

Thắng lập tức quay sang hỏi: “Em quen đối tác công ty anh à?”. Tôi run rẩy, im lặng không dám cất lời. Trong phút chốc, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.

Người đàn ông kia vì quá bức nên đã phơi bày tất cả quá khứ của tôi khi còn là “gái nhảy” ở quán bar. Kể cả chuyện tôi và anh ta qua lại suốt hai năm qua cũng bị lật tẩy trước mặt Thắng.

Thắng cười gượng, chỉ tay vào mặt tôi và nói: “Hoá ra hai năm qua, tôi lại đi nuôi một người từng qua lại với chính đối tác của mình à? Giờ thì bộ mặt thật của em lộ rồi nhé. Quá khứ kia giấu tôi bấy lâu nay, em có thấy mệt không?”.

Sau hàng loạt câu cãi vã, tôi tức giận đáp trả: “Anh thấy em có giống osin không? Osin được bao ăn, bao ở, đi làm còn có lương tháng. Vậy em nhận được gì nào? Còn tại sao em phải qua lại với đối tác của anh thì anh tự hỏi bản thân mình đi. Một kẻ yếu sinh lý như anh có đáng để em chung thuỷ không?”.

Mọi người chửi mắng tôi cũng được nhưng đàn ông bỏ tiền ra bao nuôi gái chỉ để ngoan ngoãn phục tùng mà. Nhà cửa, xe cộ cũng tên anh. Anh đánh cắp thanh xuân của tôi rồi còn muốn gì nữa? Nếu tôi còn làm ở vũ trường, chắc giờ tiền khách bo cũng đủ mua được ô tô, chứ không phải đi chiếc xe máy ghẻ này.

Mọi chuyện vỡ lở, tôi đồng ý chia tay, lẳng lặng về nhà anh thu dọn đồ đạc và rời đi trong đêm. Tưởng mọi thứ êm đềm, hôm sau tôi phát hiện chuyện làm vũ công quán bar và mối tình một đêm của tôi bị phát tán lên trang tin của trường đại học.

Tôi có thể làm sai nhưng không đáng để bị hai người đàn ông lôi quá khứ ra nói và bêu rếu khắp nơi như vậy. Giờ tôi mất tất cả, từ tình yêu, tiền bạc đến danh dự.

Thử hỏi nếu yêu người đàn ông giàu có nhưng yếu kém việc giường chiếu thì mọi người có thể chung thuỷ cả đời được không?