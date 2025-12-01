Mẹ chồng đưa 20 triệu đồng, tôi uất nghẹn khi biết mục đích là gì

Tôi gặp Minh lần đầu ở một quán nhậu bình dân. Chúng tôi ngồi hai bàn cách xa nhau, chẳng quen biết gì cả. Minh bị bạn bè thách sang mời tôi một chén rượu, tôi từ chối không tiếp. Nhậu với bạn xong, tôi đi bộ về nhà một mình. Say quá nên tôi ngã ra đường rồi va phải xe của Minh.

Thế là nửa tháng sau đó, Minh liên tục qua gặp tôi với tư cách người “đền bù thiệt hại”. Dần dần, chúng tôi có cảm tình với nhau thật. Minh kém tôi một tuổi, là trai tân chưa từng kết hôn. Trong khi đó, tôi là mẹ đơn thân từng đổ vỡ.

Ban đầu, tôi không mở lòng đón nhận tình cảm của Minh vì tự ti với hoàn cảnh của mình. Nhưng Minh không quan tâm đến việc tôi có con riêng. Cậu ấy coi con gái tôi như con ruột, chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo.

Sau một năm tìm hiểu nhau, Minh bất ngờ cầu hôn tôi trong chuyến du lịch cùng bạn bè chung của hai đứa. Con gái cũng ủng hộ chúng tôi ở bên nhau. Mà trẻ con đã quý mến ai thì kiểu gì người đó cũng xứng đáng, phải không các mẹ? Thế là tôi đồng ý tái hôn với Minh.

Tôi rất lo lắng khi ra mắt nhà bạn trai, sợ bố mẹ của Minh không chấp nhận con dâu đã qua một đời chồng. Nhưng may mắn là buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Những ngày tháng sau đó, gia đình Minh cũng rất thân thiện với tôi.

Nhà chồng tương lai không muốn tôi tái hôn mang theo con riêng (Ảnh minh họa: TD).

Ngày 15/12 là ngày chúng tôi gộp cả ăn hỏi lẫn đám cưới. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại đã gần xong hết. Chúng tôi cũng thuê một căn hộ riêng. Minh bảo ở vậy cho mẹ con tôi được thoải mái.

Chúng tôi định dọn vào nhà mới từ đầu tháng 12, trang trí phòng tân hôn luôn thể. Nghĩ đến cuộc sống mới đang đón chờ, tôi háo hức đến mất ngủ. Tôi có thêm chỗ dựa mới, còn con gái tôi có một người bố dượng tốt bụng, thay thế cho người cha ruột tệ bạc, không xứng đáng.

Tuy nhiên, ngay khi tôi đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì sóng gió ập tới. Chiều qua, bố mẹ chồng xuất hiện ở nhà tôi mà không báo trước. Họ bảo muốn nói chuyện riêng với nhà tôi, Minh không biết việc này.

Mẹ chồng tương lai rút ra chiếc phong bì đựng 20 triệu đồng, dúi vào tay tôi kèm theo một đề nghị choáng váng. Họ sẽ tăng 9 tráp lễ ăn hỏi lên thành 11 tráp, với điều kiện tôi để con gái riêng lại cho ông bà ngoại nuôi và dọn về nhà chồng ở.

Bố mẹ tôi kinh ngạc không nói nên lời. Thông gia nói 20 triệu đồng là tiền họ chu cấp trước cho con tôi trong vòng một năm, hết thì họ lại gửi tiếp. Tiền nong với họ không quan trọng, miễn là tôi tập trung làm tròn trách nhiệm với gia đình mới.

Mẹ chồng viện lý do rất khéo. Nào là sợ con bé ở nhà họ không quen, sợ hàng xóm láng giềng bàn tán khiến mẹ con tôi khổ sở. Rồi ông bà có mỗi cậu con trai, không muốn bố mẹ - con cái phải chia lìa. Tóm lại, họ muốn mẹ con tôi tách nhau ra, bắt tôi phải chọn hoặc là ở với nhà chồng, hoặc là phải hủy hôn.

Con gái tôi năm nay mới 4 tuổi. Con thực sự còn quá nhỏ, cần sự chăm sóc, quan tâm của mẹ mỗi ngày. Từ lúc chồng cũ bỏ rơi hai mẹ con, tôi đã nuôi nấng con rất vất vả, vượt qua biết bao khó khăn để đi đến hôm nay.

Nhìn phong bì tiền “ứng trước” trên tay, tôi cười cay đắng. Tính ra mỗi tháng, họ cho con tôi hơn một triệu đồng. Quả thật là “đủ đầy” cho một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Tôi nói cần thời gian suy nghĩ. Mẹ Minh bảo phải có đáp án trong vòng hai ngày để còn chốt đám cưới chắc chắn.

Hóa ra, người thân của Minh lâu nay vốn chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Họ không chấp nhận nuôi đứa cháu khác dòng máu. Họ đồng ý rước tôi về chỉ vì thương Minh, chứ chẳng phải yêu quý gì tôi.

Sau khi nói chuyện với Minh, tôi thấy anh chần chừ, không muốn bảo vệ mẹ con tôi. Anh khuyên tôi “cứ tạm nghe lời bố mẹ rồi sau này lựa chuyển ra riêng sau”. Minh còn nói, họ không cấm tôi đi thăm con gái. Tôi có thể gặp con hàng ngày rồi về nhà chồng là được.

Thật nực cười. Mai là đến hạn trả lời, bố mẹ tôi nói để cháu lại cho ông bà nuôi cũng được. Tôi hơn 30 tuổi, có người chịu tái hôn cũng là một điều may mắn. Người ta không thích “tậu trâu thêm nghé” cũng là điều dễ hiểu. Mấy ai chấp nhận con dâu một đời chồng.

Tôi không thể ưu tiên hạnh phúc riêng và hy sinh con gái được. Nhưng nếu bỏ lỡ Minh, có thể tôi sẽ cô đơn đến già. Làm sao để 3 người chúng tôi có thể ở với nhau đây?

Bạch Dương