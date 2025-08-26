Vô tư kể chuyện “thân mật” với bạn trai, tôi nhận về cái kết đau đớn

Tôi năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông. Tôi có một người bạn thân khác giới tên Hoàng, quen từ thời đại học.

Chúng tôi từng học chung lớp, cùng làm nhiều bài tập nhóm rồi chơi thân lúc nào không hay. Nói chính xác, Hoàng giống như “kho bí mật” của tôi, nơi tôi có thể trút mọi tâm sự mà không lo bị phán xét.

Ngay cả khi tôi có người yêu, tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin với Hoàng. Tôi kể cho cậu ấy nghe đủ thứ chuyện.

Tôi đã vô tư kể mọi chuyện cho bạn thân khác giới để rồi phải nhận hậu quả khó lường (Ảnh minh họa: Pngtree).

Tôi kể từ việc sếp khó tính, đồng nghiệp khó ưa cho đến chuyện tôi buồn bực vì bạn trai không để ý từng chi tiết nhỏ. Tôi coi Hoàng như cuốn nhật ký biết phản hồi, sẵn sàng lắng nghe mọi điều.

Điều đáng nói, tôi còn kể với Hoàng cả những chuyện nhạy cảm, chuyện tình yêu, chuyện riêng tư giữa hai người yêu nhau.

Tôi từng hỏi Hoàng rằng: “Đàn ông thích con gái chủ động hay e ấp khi ở bên cạnh?”. Hay “Có phải đàn ông thích bạn gái ăn mặc gợi cảm một chút để khơi gợi ham muốn không?”.

Hoàng không ngần ngại trả lời, thậm chí còn phân tích rất tỉ mỉ. Tôi thấy vui, thấy được khai sáng và tin rằng, điều đó sẽ giúp mối quan hệ của tôi trở nên hấp dẫn hơn.

Tôi tự nhủ mình chẳng làm gì sai. Tôi đâu có ngoại tình, cũng chẳng vượt rào. Tôi chỉ muốn hiểu hơn về tâm lý đàn ông, muốn tình yêu của mình thêm bền chặt. Nhưng đúng là có những giới hạn mà tôi không nhận ra, cho đến khi mọi chuyện vỡ lở.

Một buổi tối, bạn trai tôi bất ngờ mượn điện thoại của tôi để gọi cho bạn. Tôi quên mất mình chưa xóa đoạn trò chuyện với Hoàng.

Chỉ vài dòng đầu tiên lọt vào mắt anh đã khiến bầu không khí trong phòng nặng nề hẳn. Anh hỏi tôi: “Tại sao em lại nói với người khác những chuyện thân mật giữa chúng ta? Tại sao em lại hỏi anh ta đàn ông thích thế này, thế kia? Em coi anh là gì?”.

Tôi luống cuống giải thích rằng, đó chỉ là những cuộc trò chuyện vô hại, rằng tôi chỉ muốn hiểu hơn để làm anh vui. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt tôi đã khác. Đó không còn là sự dịu dàng quen thuộc, mà là sự tổn thương xen lẫn giận dữ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một việc nhỏ như thế lại làm anh thất vọng đến vậy. Anh thu dọn đồ rồi bỏ về ngay trong đêm.

Vài ngày sau, anh nhắn tin nói muốn chia tay vì cảm thấy bị phản bội về tinh thần. Anh nói rằng, anh không thể chịu đựng được việc tôi chia sẻ những điều riêng tư nhất của hai đứa cho một người đàn ông khác.

Tôi cố níu kéo, cố giải thích nhưng tất cả đều vô ích. Trong mắt anh, tôi đã vượt quá ranh giới.

Nỗi đau chưa dừng ở đó. Tôi phát hiện sau khi chia tay, người yêu tôi đã kể chuyện này cho vài người trong công ty.

Họ mỉa mai rằng: “Chắc gì chỉ dừng lại ở nhắn tin, con gái đi hỏi một người khác chuyện giường chiếu thì kiểu gì cũng có ý đồ”. Những lời đồn đại ác ý ấy khiến tôi cảm thấy nhục nhã.

Đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Mỗi lần họp phòng, tôi thấy như mình đang bị soi mói, xì xào sau lưng. Tôi đã phải nghỉ việc vì không dám đối diện với người yêu cũ và đồng nghiệp.

Trong khi đó, Hoàng - người bạn thân mà tôi tin tưởng - chỉ cười trừ khi biết chuyện. Cậu ấy bảo: “Tớ có làm gì đâu, cậu cũng không làm gì sai, chỉ là người yêu cậu quá ích kỷ”.

Tôi chợt nhận ra, Hoàng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của bạn trai tôi để hiểu cảm giác bị tổn thương sâu sắc như thế nào. Tôi nhớ lại từng tin nhắn mình đã gửi, có những câu chữ thực sự vượt quá mức bạn bè bình thường.

Có lần, tôi còn kể chi tiết việc người yêu tôi thích và không thích điều gì rồi nhờ Hoàng phân tích. Nghĩ lại, tôi thấy đúng là không người đàn ông nào có thể chấp nhận chuyện đó.

Tôi đã mất người mình yêu chỉ vì sự vô tư đến ngây ngô của bản thân. Tôi nghĩ mình chỉ đang chia sẻ để hiểu hơn. Nhưng thực tế, tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng và sự tin tưởng của anh ấy.

Tôi đã không biết giữ gìn những điều riêng tư cho riêng hai người. Tôi mất tình yêu, mất việc, mất cả danh dự chỉ vì nhắn tin với một người bạn thân khác giới mà tôi cho rằng “không có gì”.