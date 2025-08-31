Bí mật trong chiếc điện thoại khiến tôi bỗng dưng mất tất cả

Tôi kết hôn 8 năm, có hai con nhỏ. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn khi có chồng thành đạt, chịu khó, gia đình chẳng thiếu thứ gì. Nhưng họ đâu biết, chính sự phấn đấu không ngừng nghỉ ấy đã biến tôi thành người đàn bà cô đơn ngay trong chính hôn nhân của mình.

Chồng tôi đang ở giai đoạn then chốt để thăng tiến. Anh đi sớm về khuya, cơm nhà nguội ngắt, nhiều khi hai con hỏi “Sao bố chẳng bao giờ ăn cơm với mẹ con mình?”. Tôi chỉ còn biết lảng tránh. Những bữa cơm mong đầy đủ thành viên, càng chờ đợi, càng vô vọng.

Anh ít nói, ít nghe. Tôi cũng dần im lặng. Giữa chúng tôi chẳng còn sự sẻ chia. Tôi có chồng nhưng như đang sống một mình. Và rồi tôi bắt đầu sa ngã.

Chồng mải mê công việc, bỏ bê vợ con đã khiến tôi sa ngã (Ảnh minh họa: TD).

Một người bạn cũ thời đại học bất ngờ nhắn tin hỏi thăm. Ban đầu là vu vơ, sau thành thường xuyên. Anh ấy quan tâm từng chút: “Em mệt không?”, “Con có ngoan không?”... Tôi thấy mình được lắng nghe, được chú ý.

Lâu rồi, tôi mới có cảm giác tim rộn ràng vì một tin nhắn. Tôi mong ngóng nó, chờ đợi nó.

Mỗi tối, khi chồng đã ngủ say, tôi lại lén nhìn điện thoại, vừa ngọt ngào, vừa tội lỗi. Tôi tự nhủ mình không làm gì sai nhưng trong tâm tưởng, tôi đã phản bội.

Rồi bi kịch ập đến. Một tối, tôi để quên điện thoại trong phòng khách. Chồng cầm lên, màn hình sáng rực cùng những dòng tin nhắn chưa kịp xóa. Không cần những lời tán tỉnh trắng trợn, chỉ vài câu đủ để anh hiểu rằng, vợ anh đang rung động với một người đàn ông khác.

Đêm ấy, anh quay lưng im lặng. Tôi run rẩy, chờ đợi một cơn bão nhưng không. Sự im lặng của anh còn khủng khiếp hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.

Những ngày sau, anh vẫn đi làm, vẫn về nhà nhưng căn nhà nặng nề như bị phủ một lớp tro tàn. Anh không còn chạm vào tôi, ánh mắt anh chứa thứ gì đó lạnh lẽo, u ám, vừa đau đớn, vừa khinh miệt.

Tôi sợ hãi. Tôi muốn giải thích nhưng lời giải thích nào có thể làm vết thương ấy lành lại?

Tôi cố gắng gần gũi nhưng anh né tránh. Tôi bấu víu vào hai con nhưng trong ánh mắt chúng, tôi thấy cả sự ngờ vực khi chúng cũng cảm nhận được bố mẹ đang rạn nứt.

Tôi lấy can đảm hỏi anh muốn gì, anh đưa ra một tập giấy. Không phải đơn ly hôn, mà là bản thảo đơn phương giành quyền nuôi con.

Anh lạnh lùng nói: “Anh sẽ không ngăn em tìm hạnh phúc khác. Nhưng hai đứa trẻ này, anh sẽ không để chúng lớn lên với người mẹ phản bội”.

Tôi tưởng mình chỉ “ngoại tình tư tưởng”, tưởng vẫn còn đường quay lại. Nhưng với anh, sự phản bội trong tâm trí đã rất tội lỗi rồi. Tôi nhìn thấy sự quyết liệt trong ánh mắt anh. Tôi quỳ xuống, khóc lóc van xin nhưng anh không hề quan tâm.

Kể từ hôm đó, tôi sống trong bế tắc. Anh không ly hôn, cũng không tha thứ. Chúng tôi vẫn ở chung nhà nhưng là hai kẻ xa lạ, cùng nuôi con mà không còn tình nghĩa.

Tôi bị trừng phạt bằng sự im lặng kéo dài vô tận, một kiểu trừng phạt khiến tôi không còn cách nào ngẩng nổi mặt trước chính mình. Và đến giờ, tôi không biết con đường nào chờ mình phía trước. Tôi mất chồng, mất niềm tin và có lẽ sẽ mất cả con.

Ngoại tình tư tưởng, thứ tôi từng nghĩ vô hại, đã đẩy cuộc hôn nhân của tôi vào bóng tối không lối thoát. Nhưng chồng tôi cũng đâu phải không có lỗi gì? Anh cũng bỏ bê gia đình và vợ con nên tôi mới buồn tủi.

Người bạn thân hồi đại học vẫn hàng ngày nhắn tin cho tôi. Người đó hứa sẽ chăm sóc và yêu thương tôi. Tôi có nên tiến tới với mối quan hệ này không?

Tôi sợ rằng nếu từ chối, tôi sẽ không còn ai bên cạnh. Tôi phải làm sao đây?