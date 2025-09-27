Bữa tối lãng mạn thành ác mộng, tôi "chạy mất dép" khi yêu bạn gái tiểu thư

Tôi quen Thanh trong một lần đi sự kiện tình nguyện. Công ty tôi là đơn vị tài trợ cho sự kiện đó, còn Thanh là người dẫn chương trình.

Không chỉ mỗi mình tôi, hầu hết những người có mặt tại sự kiện đều chú ý đến Thanh. Cô ấy xinh đẹp, khéo léo, có giọng nói êm ái, nhẹ nhàng và cười rất duyên. Dù ăn mặc đơn giản, trông Thanh vẫn trông cuốn hút, khiến tôi phải tìm cách liên lạc với cô ấy ngay sau sự kiện.

Tôi bắt chuyện với Thanh bằng tư cách đại diện bên nhà tài trợ. Lấy cớ trả thù lao người dẫn chương trình, tôi mời Thanh đi cà phê để gặp cô ấy lâu hơn một chút. Đợi rõ lâu mới thấy Thanh trả lời đồng ý, tôi vội chạy đi mua đồ mới để gây ấn tượng với nàng.

Sau lần đầu gặp gỡ thành công, chúng tôi đều có cảm tình với nhau nên tiếp tục hẹn gặp thêm vài lần nữa. Thanh “bật đèn xanh” tới tấp khiến tôi hồi hộp vô cùng.

Thanh chưa chính thức nhận lời làm bạn gái của tôi nhưng nàng rủ tôi đi chơi khắp nơi, đăng ảnh “mập mờ” cùng tôi. Cô ấy còn nhờ tôi đưa đón mỗi khi đi dẫn sự kiện, giới thiệu tôi với bạn bè, đối tác.

Tôi thất vọng với sự thật sau lớp son phấn của bạn gái

Đám bạn thân đều ghen tỵ khi biết tôi có người yêu xinh như hoa khôi. Ngoài làm MC, Thanh còn khá nổi trên mạng xã hội. Cô ấy có tài khoản cá nhân với hàng chục nghìn người theo dõi, ra đường thi thoảng cũng được người hâm mộ nhận ra. Có bạn gái vừa đẹp, vừa giỏi vậy, ai mà không thích?

Mấy tháng hẹn hò với nhau, tôi ngày càng ngưỡng mộ Thanh. Đi đâu, cô ấy cũng tỏa sáng, được yêu mến và khen ngợi. Tôi ghen khi thấy nhiều chàng trai khác nhắn tin làm quen, gửi quà tặng cho bạn gái mình. Thế là tôi càng chiều chuộng Thanh hơn, nâng niu cô ấy như công chúa.

Thanh chưa bao giờ đăng ảnh chụp tôi rõ mặt lên mạng. Bạn bè tôi bảo, đó là dấu hiệu của việc yêu không chân thành, khéo sau lưng tôi còn có mấy “anh trai mưa” nữa. Nhưng tôi tin tưởng Thanh, tự biện minh rằng cô ấy nổi tiếng trên mạng, giấu danh tính bạn trai cũng là cách bảo vệ tôi an toàn.

Yêu nhau được một thời gian, khi bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa Thanh về ra mắt gia đình thì tôi vỡ mộng.

Đầu tiên là chuyện chỗ ở của Thanh. Trước đây, tôi luôn lịch sự ngồi dưới sảnh chung cư mỗi lần đưa đón. Dù biết Thanh ở một mình, tôi chưa bao giờ đòi lên nhà cô ấy để làm chuyện mờ ám.

Nhưng cách đây một tuần, Thanh đột ngột ốm nặng. Tôi phải mua thuốc chạy đến chăm cô ấy lúc 2h sáng. Và đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra con người thật sau hào quang của bạn gái mình.

Căn hộ của cô ấy chỉ khoảng 40m2 nhưng rất lộn xộn và bẩn thỉu. Dép guốc vứt lung tung ở cửa, sàn nhà đầy vỏ đồ ăn, chai lọ thừa, cả hoa khô mốc xanh, mốc đỏ. Ghế sofa dính đầy vết bẩn, bàn ghế thì bụi bặm. Tôi xem bao nhiêu vụ “gái xinh ở bẩn” trên mạng, không ngờ Thanh lại y hệt như thế.

Vào phòng ngủ, tôi sốc nặng khi thấy Thanh nằm giữa đống quần áo vứt bừa bãi. Sàn chẳng còn lối để đi, tôi loay hoay mãi mới đến gần bạn gái được. Hôm sau, tôi phải thuê người đến dọn dẹp nhà. Trong lòng tôi lúc ấy đã bắt đầu có cảm xúc khá phức tạp.

Cho đến tối qua, tôi đã thực sự thất vọng về người yêu mình. Thanh mới khỏe liền đòi đi ăn pizza. Tôi chiều Thanh nên đưa nàng đi ăn món Ý.

Thanh gọi liền lúc hai cái pizza cỡ to và đĩa mỳ hải sản. Tôi im lặng xem cô ấy ăn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn pizza với nhau và tôi ngạc nhiên khi thấy Thanh vứt hết vỏ bánh đi, chỉ ăn mỗi phần nhân có thịt.

Cô ấy chê vỏ bánh toàn bột, ăn khô và chán. Tôi hỏi sao lại lãng phí thế, Thanh nói: “Em có đói khát lắm đâu mà phải ăn vỏ pizza cho khổ”. Đĩa mỳ cũng bị cô ấy bới tung lên, nát bét, chỉ để nhặt mỗi ngao và mực.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra, Thanh không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài. Lớp trang điểm chỉ để che đi lối sống kém sang, tư duy kém cỏi, không biết trân trọng nhiều thứ xung quanh mình.

Tôi cũng sai khi tiếp tay cho thói quen “sống ảo” của Thanh. Cứ nghĩ cho cô ấy tiền là cưng chiều nhưng hóa ra, tiền của tôi bỏ ra không hề xứng đáng. Nghĩ đến căn hộ bẩn thỉu của cô ấy rồi cách ăn uống phung phí này, tôi vội đứng dậy bỏ đi ngay.

Thanh liên tục nhắn tin hỏi tại sao tôi bỏ đi để cô ấy phải trả tiền bữa tối? Liệu có phải tôi ích kỷ với Thanh không? Hay tôi nên bỏ qua những chi tiết đó để tiếp tục yêu cô ấy?

