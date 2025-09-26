Nghi cháu trai bị bạo hành, bà nội sốc nặng khi thấy cháu bênh mẹ kế

Tôi làm bố đơn thân từ năm 26 tuổi. Vợ cũ bỏ đi theo người khác. Đến bây giờ, cô ấy cũng có gia đình riêng.

Tôi đã trải qua quãng thời gian vô cùng vất vả, một mình chăm sóc con trai. Trớ trêu làm sao, Bột - con tôi tôi - càng lớn càng nghịch, tôi bất lực với việc dạy dỗ thằng bé.

Cho đến năm 8 tuổi, con tôi chính thức gặp được “khắc tinh”, đó là cô giáo chủ nhiệm mới. Vài lần Bột bị mời phụ huynh, tôi thấy cô giáo vừa xinh, vừa cá tính. Tôi còn hay uống cà phê ở quán nhà cô ấy nữa, càng gặp, càng ấn tượng với cô giáo.

Đến khi xác định rõ tình cảm của mình, tôi ngại không dám mở lời vì đó là cô giáo của con trai mình. Tôi cứ đều đặn qua quán cà phê ngồi suốt, chỉ để được nhận ly nước từ tay cô giáo.

Một lý do khác khiến tôi chú ý đến cô giáo, đó là vì cô "cao tay" trị được Bột. Con lì đến mức ông nội nghiêm khắc nhất nhà cũng không dọa nổi.

Thế mà đi học một kỳ, con đã chịu sinh hoạt nề nếp, tự giác học bài, làm bài tập mỗi ngày đầy đủ. Tôi hỏi cô giáo có bí quyết là gì, cô chỉ nhắn một câu khiến tôi nhớ mãi: “Em coi Bột như con trai”.

Tôi dò hỏi ý Bột rằng, nếu giờ bố tái hôn thì con có đồng ý không? Bột hỏi lại một câu khiến tôi sốc ngang: “Thế mẹ mới có xinh đẹp, có yêu con như cô Trang không?”. Vâng, cô Trang ở đây chính là cô giáo chủ nhiệm của Bột.

Vợ hai của tôi thương con trai riêng như con đẻ (Ảnh minh họa: Netflix).

Thấy bố ở một mình quá lâu, Bột tâm sự muốn có mẹ nấu cơm cho ăn, muốn bố có người chăm sóc. Nếu là cô Trang thì Bột rất ưng, con sợ cô nhưng cô tốt với nó theo cách riêng nên con rất thích cô ấy.

Rất nhiều chuyện hài hước xảy ra, cuối cùng, tôi cũng rước được cô Trang về làm mẹ kế của Bột. Tôi thấy mình may mắn khi có con riêng mà vẫn gặp được người phụ nữ tốt. Đã vậy, cô ấy còn khéo léo, tâm lý với con trẻ nữa.

Tuy nhiên, tái hôn chưa được bao lâu thì tôi phải đối mặt với vấn đề đau đầu khác. Đó là mẹ tôi không hợp Trang. Bà định kiến với con dâu, luôn nghĩ rằng mẹ kế không bao giờ tử tế với con riêng của chồng. Thế nên, mẹ tôi săm soi Trang suốt ngày, động tí là bà trách mắng cô ấy.

Bột đang tuổi ăn tuổi lớn, đi học xô xát với bạn bè hoặc xước tay, sứt chân là chuyện bình thường. Trước đây, mẹ tôi ít khi để ý. Nhưng từ lúc tôi cưới Trang, mẹ rất hay kiểm tra thân thể Bột khi cháu đi học về. Cứ thấy Bột bầm tím hay sứt sẹo ở đâu, mẹ tôi lại tra hỏi xem Trang làm gì ở lớp học?

Vợ tôi áp lực, mệt mỏi lắm. Tôi đã nói chuyện riêng với mẹ để nhắc khéo nhưng mẹ không nghe. Mẹ sợ tôi bị Trang “che mắt”, sợ cô ấy giả vờ tốt với Bột, sợ cô ấy âm mưu nọ kia.

Thấy mẹ cố chấp nên tôi chỉ biết khuyên vợ nhịn. Con tôi biết chuyện cũng bênh Trang ra mặt, nhận hết lỗi về mình và bảo bà không được quát mẹ kế.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Trang bị ốm. Cô ấy nghỉ dạy nằm nhà, Bột thấy mẹ kế mệt thì thương lắm. Thằng bé lặng lẽ lên mạng tìm cách nấu cháo rồi loay hoay trong bếp, mày mò cả buổi. Ông bà đi vắng, Bột chẳng may bị bỏng nước sôi, có mỗi Trang đưa con đi cấp cứu.

Lúc bác sĩ băng tay cho Bột, vợ tôi cứ khóc nức nở vì thương con. Bột an ủi như ông cụ non, nói mẹ đừng buồn, lỗi tại con không biết nấu cháo.

Về đến nhà, mẹ tôi lập tức lôi Trang ra chì chiết, đổ lỗi tại cô ấy nên Bột bị thương. Bà đòi lắp camera quanh nhà để theo dõi, không muốn Trang lén lút gây chuyện với Bột.

Tôi không chịu nổi nữa nên cãi nhau với mẹ. Bà quay sang bảo tôi bị vợ kế làm cho u mê, không biết bênh người thân ruột thịt. Tôi chẳng hiểu sao mẹ cứ ác cảm với Trang như thế.

Cô ấy yêu thương Bột thật lòng. Thời gian qua, tôi biết rất rõ điều đó. Con tôi cũng đủ lớn để nhận thức mọi việc, sao bà cứ ám ảnh chuyện Trang muốn hại Bột, dù điều đó phi lý cơ chứ?

Bà còn bảo, không mẹ kế nào tốt với con hơn mẹ ruột. Bột tức giận nói bà không được nhắc đến “mẹ cũ” nữa. Với thằng bé, chẳng mẹ nào tử tế bằng Trang.

Giờ bố con tôi rất khó xử vì bị bà nội giận, đòi đuổi cả nhà tôi ra riêng. Phải thuyết phục thế nào, bà mới tin vợ tôi thương Bột thật lòng?

