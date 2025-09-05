Cưới chồng hơn 20 tuổi, tôi vẫn không được yên ổn trong "chuyện ấy"

Từ hồi đi học đến khi đi làm, tôi luôn có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Bởi tôi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo, ăn nói lại khéo léo, nhẹ nhàng.

Tôi từng có một mối tình khiến không ít người ngưỡng mộ. Hùng là đàn anh trên tôi hai khoá, học cùng trường đại học với tôi. Anh nổi tiếng là "nam thần" ở trường. Ấy vậy, anh lại si mê và liên tục theo đuổi tôi.

Đương nhiên với một người như Hùng, tôi không thể nào từ chối được. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp đôi đẹp trong trường. Hùng thích tôi đến nỗi mới yêu hai năm, ngay khi tôi tốt nghiệp đại học, anh đã muốn tổ chức đám cưới.

Nói thật, hồi yêu nhau, chúng tôi từng vượt rào vài lần. Nhưng cũng phải sau một năm yêu, tôi mới cho phép Hùng chạm vào người mình. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng tôi sợ sự "thân mật" quá mức này. Vì vậy, tôi hay viện đủ lý do để chúng tôi không làm "chuyện ấy" nhiều.

Do đó, mọi người không nghe nhầm đâu. Hẹn hò hai năm, tôi và Hùng chỉ "thân mật" vài lần thôi. Có thể vì thế nên anh rất nôn nóng muốn cưới tôi về làm vợ, chỉ chờ đúng giây phút tôi học xong là rước lên xe hoa luôn.

Tôi sợ hãi mỗi khi phải "thân mật" với chồng (Ảnh minh hoạ: iStock).

Sau khi kết hôn, Hùng như một con hổ đói lâu ngày. Anh cho rằng, chúng tôi đã là vợ chồng, anh có quyền làm những điều mà mình muốn. Hơn nữa, vợ chồng ngủ cùng giường với nhau, hàng ngày tiếp xúc, tôi muốn né tránh cũng khó.

Lúc cưới nhau, tôi 22 tuổi, còn Hùng 24 tuổi, đang ở giai đoạn sung sức nhất. Vốn bản thân đã không hào hứng với chuyện chăn gối lại gặp phải đúng ông chồng cuồng nhiệt, khỏi phải nói tôi đã khổ sở như thế nào.

Ban đầu, tôi khá ý nhị từ chối nếu chồng yêu cầu quá nhiều. Sau này, tôi nói thẳng với Hùng là tôi không thích chuyện "thân mật".

Hai vợ chồng không hợp nhau "chuyện ấy" quả thật rất mệt mỏi, căng thẳng hơn tôi tưởng. Trong khi tôi luôn tìm đủ lý do để tránh chồng, anh lại cố gắng gần gũi tôi nhiều nhất có thể.

Chúng tôi vì thế mà cãi nhau không ít. Thậm chí, Hùng còn nghi ngờ tôi không yêu anh hoặc đã có ai khác bên ngoài. Theo anh, một cô gái ở độ tuổi hơn 20 như tôi không thể nào sợ hãi chuyện này như thế được.

Căng thẳng tăng cao, đến lúc đôi bên không chịu được nhau nữa dẫn đến chia tay. Gia đình, bạn bè đều bất ngờ khi biết chúng tôi tan vỡ. Ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo nhưng chỉ hai người trong cuộc mới biết mình không hề phù hợp với nửa kia.

Hùng là mối tình đầu của tôi. Sau Hùng, tôi không còn muốn tiến xa với ai. 7 năm qua, tôi có biết bao nhiêu người theo đổi nhưng tôi đều từ chối. Tôi ngại những sự gần gũi.

Rồi một ngày, tôi gặp Minh. Minh là cấp trên mới chuyển đến cơ quan tôi. Anh bảnh bao, tài giỏi, từng có một đời vợ và hai đứa con gái hiện sống cùng mẹ. Anh nhiều hơn tôi đến 20 tuổi.

Làm việc cùng Minh, tôi bị anh hấp dẫn lúc nào không hay. Ngọn lửa tình yêu lâu ngày trong tôi lại được thổi bùng lên. Tôi không ngờ, Minh cũng thích tôi. Trong một chuyến công tác, đôi bên cùng ngà ngà say và chúng tôi đã thổ lộ với nhau.

Dù thích Minh, ban đầu, tôi cũng khá chần chừ. Không biết nói sao nhưng Minh thực sự là người đàn ông tuyệt vời nên tôi không muốn bỏ lỡ. Ở tuổi 30, tự dưng tôi lại muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Đặc biệt, vì Minh hơn tôi khá nhiều tuổi nên tôi nghĩ vấn đề "thân mật" cũng không đến mức quá ái ngại. Nhu cầu của anh chắc chắn không thể như Hùng năm xưa. Lúc yêu, anh cũng thể hiện mình là người từ tốn, nhẹ nhàng nên suy đi tính lại, tôi lại chấp nhận đi bước nữa.

Tôi cứ ngỡ mình là người thông minh, có sự tính toán kỹ càng trong cuộc hôn nhân thứ hai này. Nhưng hoá ra, tôi lại nhầm.

Người đàn ông mà tôi vốn tưởng là từ tốn, nhẹ nhàng đó rốt cuộc cũng vậy mà thôi. Từ lúc trở thành vợ chồng, Minh "đòi" tôi liên tục. Bi kịch này một lần nữa lại xảy đến với tôi. Trước kia, Minh ý tứ là thế, giờ anh không như vậy nữa.

Tôi không thể hiểu nổi một người đàn ông 50 tuổi sao lại có thể khoẻ đến thế? Chưa kể ban ngày, anh bận trăm công nghìn việc, thường xuyên phải đi công tác. Vậy mà ban đêm, tôi vẫn chẳng thấy anh mệt mỏi chút nào.

Đàn ông và phụ nữ đúng là rất khác nhau. 50 tuổi của họ có vẻ vẫn còn rất sung mãn. Trong khi đó, tôi mới 30 tuổi đã không thể đáp ứng được rồi.

Giờ tôi nên làm thế nào đây? Lần một lấy chồng cùng tầm tuổi đã không ổn. Lần hai cưới chồng hơn nhiều tuổi cho chắc ăn vẫn không đâu vào đâu.

Chẳng lẽ, giờ tôi lại ly hôn tiếp? Nếu tôi lại phải ly hôn vì chuyện này thì tôi sẽ xấu hổ vô cùng. Mọi người xung quanh mà biết chuyện, tôi không biết nên nói sao nữa...