3 năm du học trở về, tôi ngã ngửa khi biết sự thật về anh ruột và chị dâu

Anh chị tôi kết hôn đến nay cũng gần 8 năm. Trong mắt tôi, chị dâu là người phụ nữ vừa hiện đại, vừa tinh tế. Chị hơn tôi gần chục tuổi nhưng tư tưởng trẻ trung, bắt kịp xu hướng nhanh.

Thời tôi học đại học, chị hay đặt mua đồ ăn vặt tôi thích, mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Dù biết anh chị không quá dư dả, tôi vẫn thầm biết ơn vì chị luôn chọn cho tôi những món quà vừa túi tiền.

Mỗi lần về nhà, anh chị lại rủ tôi đi ăn. Trong học tập, đi làm thêm hay các mối quan hệ xã hội, chị đều sẵn lòng giúp tôi tháo gỡ. Chị thông minh, linh hoạt khiến tôi thực sự ngưỡng mộ.

Khi tôi quyết định ra nước ngoài học tập theo diện liên kết của trường, anh chị không ngần ngại cho tôi vay tiền đóng ban đầu, dặn khi nào có thì trả. Tôi luôn tin mình có những người anh, người chị tuyệt vời.

Hoá ra chị dâu không hề "ngọt ngào" như tôi tưởng (Ảnh minh hoạ: iStock).

Nhưng rồi một sự thật tình cờ khiến tôi choáng váng.

Chị dâu tôi có một em gái bằng tuổi tôi. Tôi từng nghe chị nói chuyện điện thoại với bạn ấy. Giọng chị gay gắt, trách móc, thậm chí là mắng nhiếc. Tôi đã ngây thơ nghĩ chắc chị thương tôi hơn em ruột nên mới nhẹ nhàng với tôi.

Cho đến khi sau 3 năm ở nước ngoài trở về, tôi gặp bạn ấy. Một cô gái cao ráo, xinh xắn, khéo léo, làm việc tại một công ty lớn ở Hà Nội. Không chỉ vậy, bạn trai của bạn ấy cũng là cựu sinh viên trường đại học nổi tiếng, hiện là đồng nghiệp cùng công ty, được quản lý nâng đỡ.

Tôi lặng người khi biết những bước đi vững chắc đó đều có bàn tay chị dâu tôi sắp xếp: Nhờ bạn bè, nhờ mối quan hệ để dìu dắt em gái mình.

Tôi bỗng nhớ lại những ngày tháng ở nước ngoài. Tôi chật vật vừa làm, vừa học, chịu cảnh xa quê, xa gia đình. Tôi từng nghĩ chị dâu không ngại khó, không tiếc công, không tiếc tiền lo cho tôi.

Nhưng sự thật là chị chỉ dồn mọi “cơ hội tốt” cho em ruột, còn những thứ tôi nhận được chỉ là chút “ngọt ngào ngoài mặt” để tôi không so sánh, không trách móc. Tôi chết lặng. Thì ra trong khi tôi vật lộn nơi đất khách quê người, chị đã dốc lòng dốc sức cho em gái ruột.

Tôi đem chuyện này hỏi anh trai, lòng chỉ mong anh sẽ bênh vực mình. Nhưng anh thản nhiên trả lời: “Em chọn đi nước ngoài chứ ai bắt? Bạn của chị ấy thì chị muốn nhờ ai là quyền của chị. Chẳng lẽ vì em mà chị phải bỏ mặc em gái ruột của mình à?”.

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Bao nhiêu năm, tôi tin vào tình thương, vào sự ưu ái. Giờ đây tôi mới biết, hóa ra tất cả chỉ là lớp vỏ ngọt ngào. Những món ăn vặt, những lời dặn dò, những lần rủ đi ăn… chẳng qua là “viên đạn bọc đường”, ngọt ngào bên ngoài nhưng rỗng ruột bên trong.

Giờ tôi mới hiểu, chị dâu có thể đối xử tốt nhưng ranh giới giữa “người ngoài” và “ruột thịt” chưa bao giờ xóa nhòa. Và đau đớn hơn, anh trai tôi cũng chọn đứng ở phía đó từ lâu.

Tôi không biết nên trách ai, trách chị dâu vì đã khéo léo mà lạnh lùng, trách anh trai vì một câu nói chí mạng, hay trách bản thân vì đã tin rằng, tình cảm có thể khỏa lấp được khoảng cách máu mủ.

Tôi chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn có thể nhìn chị dâu bằng ánh mắt cũ nữa. Có lẽ, tôi đã ngây thơ khi nghĩ tình thương của chị có thể thay thế cho tình ruột thịt nhưng cũng thật cay đắng khi phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng.

Giờ tôi tự hỏi: Trong một gia đình, liệu “người ngoài” có bao giờ được đối xử công bằng như ruột thịt, hay tôi chỉ đang đòi hỏi một điều vốn dĩ không thể có?