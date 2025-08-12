Rủ em gái đến ở cùng, nửa đêm em làm việc này khiến vợ chồng tôi lục đục

Lúc mang thai con đầu lòng được hai tháng, tôi liền gọi điện cho em gái và hỏi em về chuyện chuyển đến sống cùng vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi mới làm thủ tục đăng ký kết hôn, chưa làm đám cưới, sống trong căn hộ hai phòng ngủ nhưng không quá rộng rãi. Thời điểm đó, em mới tốt nghiệp đại học ở quê, muốn chuyển lên thành phố để xin việc nhưng chưa thuê được nhà trọ.

Em gái nhỏ hơn tôi 9 tuổi. Hai chị em cùng nhau lớn lên, từng có thời gian dài ở chung một nhà nên tôi không lạ gì tính cách của em. Thấy em đang loay hoay tìm kiếm nơi ở, tôi nảy ra ý tưởng này rồi bàn bạc với chồng. Nếu ở chung, em gái cũng tiện hỗ trợ tôi trong giai đoạn thai kỳ.

Nghe vậy, chồng sẵn sàng đồng ý cho em tá túc một thời gian đến khi tự lập. May mắn thay, em gái và chồng tôi sống khá hòa thuận với nhau. Sau khoảng một tháng ở cùng, em đã tìm được việc và nhanh chóng hòa nhập được với nhịp sống ở thành phố.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Em gái đóng góp tiền nhà và cũng hỗ trợ một chút về phí sinh hoạt. Một lần đi làm về, tôi còn bắt gặp chồng đang khuyên nhủ em về một số vấn đề ở chỗ làm. Tôi thầm nghĩ, bầu không khí trong nhà đã ấm áp hơn, hai anh em cũng thân thiết và bớt gượng gạo.

Tôi và chồng cãi nhau vì ở chung với em gái (Ảnh minh họa: South Florida Reporter).

Mặt khác, đó cũng là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với chúng tôi. Tôi vừa vật lộn với những cơn thai nghén đầu tiên, vừa bù đầu với công việc hành chính của mình.

Bên cạnh đó, chồng đang cố gắng đưa công việc kinh doanh mới đi vào guồng quay. Đặc biệt, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào giai đoạn giữa thai kỳ.

Đó là lúc trời bắt đầu sang thu, vừa mát mẻ, vừa có chút không khí lãng mạn mà tôi thích. Tôi cũng muốn tập trung xây dựng tổ ấm, trang trí phòng cho em bé, tận hưởng thời gian thư giãn bên gia đình.

Sau đám cưới và tuần trăng mật, tôi bắt đầu thấy việc sống chung này không ổn. Em gái là người tràn đầy năng lượng, thích tiệc tùng và hay về muộn. Có vài lần, em rủ vài người bạn sang nhà chơi (có hôm còn ngủ lại) nên hơi ầm ĩ.

Chồng tôi hay làm việc muộn, khó tập trung khi ở trong không gian ồn ào. Còn tôi bị khó ngủ, mấy lần bị giật mình giữa đêm vì bạn bè của em. Vợ chồng tôi từng nhắc nhở, em đồng ý hạn chế mời bạn sang nhưng thái độ như chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Tình trạng này tiếp diễn trong khoảng 1-2 tháng, ảnh hưởng đến đời sống của hai vợ chồng. Thậm chí, chúng tôi từng vài lần cãi nhau vì chuyện sống chung này. Chúng tôi không chấp vì em còn trẻ nhưng chồng tôi cảm thấy không vui nên thái độ với em có chút thay đổi.

Mọi chuyện chưa dừng lại. Cuối tuần trước, em rủ 5-6 đồng nghiệp sang nhà để mừng dự án hoàn thành. Sự "náo nhiệt" của bữa ăn khiến vợ chồng tôi không thể tập trung làm công việc riêng hay yên giấc ngủ. Đến quá nửa đêm, mọi người mới tan tiệc.

Sáng hôm sau, chúng tôi đều sững sờ về khung cảnh trong nhà mình. Bữa tiệc tối qua như cơn bão lướt ngang, để lại không ít tàn dư. Đồ đạc mỗi thứ một nơi, rác bừa bãi trên sàn, bát đĩa vẫn còn nguyên trong bồn chưa rửa...

Chồng tôi không kìm nổi cơn giận mà lớn tiếng, muốn em gái sớm ra riêng. Em vốn ưa nịnh, bỗng bị "ăn mắng" nên bùng nổ cảm xúc, cãi lại anh rể.

Em còn trách tôi vì không nói đỡ, cảm thấy như bị đuổi khỏi nhà, dù được mời đến ở cùng. Lúc đó, tôi chỉ biết cố gắng xoa dịu cảm xúc của chồng và em, giữ cho mối quan hệ trong nhà không quá căng thẳng.

Tôi nửa muốn em sớm tự lập, nửa không dám để em đi vì em còn quá non, dễ xa vào lối sống buông thả. Hơn nữa, bố mẹ ở quê sẽ nghĩ tôi không bao bọc, giúp đỡ em khi em đang gặp khó khăn tìm nhà.

Nhưng nếu để tình trạng sống chung này kéo dài thêm, tôi e bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, anh rể - em vợ bất đồng. Thật sự, tôi không biết nên làm thế nào?