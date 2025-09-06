Ngày ra mắt gia đình, tôi phát hiện bạn trai 32 tuổi “nghiện” thứ đáng sợ

Ai cũng bảo đàn ông ngoài 30 tuổi là lúc chín chắn nhất, biết nghĩ cho gia đình, sống có trách nhiệm. Tôi cũng tin như vậy cho đến khi quen Quân. Anh 32 tuổi, là người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ là bến đỗ cuối cùng.

Thế nhưng, ngay trong ngày quan trọng nhất đời, ngày gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện tương lai, anh lại biến mình thành “cậu bé ưa trò chơi điện tử”, để mẹ phải ra tận quán net kéo về ăn cơm.

Và từ giây phút ấy, trong tôi dấy lên nỗi hoang mang: Phải chăng tôi đã đặt cược tình yêu vào một người đàn ông chưa bao giờ trưởng thành?

Ngày được coi là quan trọng nhất lại biến thành ký ức tồi tệ nhất trong đời tôi (Ảnh minh hoạ: TD).

Quân làm trong ngành công nghệ, có công việc ổn định, tính tình hiền lành. Tôi chỉ băn khoăn một điều: Ở tuổi ngoài 30, anh vẫn có thú vui “chơi điện tử xuyên đêm”.

Có những hôm, 11h khuya anh mới bắt đầu ngồi vào máy, chơi đến tận 4h sáng, để rồi hôm sau vật vờ, mệt mỏi. Tôi khuyên, anh chỉ cười: “Ngủ thì có gì vui, chơi điện tử mới sướng”. Tôi cố gắng bỏ qua vì nghĩ ít ra, anh vẫn làm việc đầy đủ, không để ảnh hưởng đến tình cảm.

Hôm ấy, tôi theo anh về nhà ra mắt. Tôi hồi hộp nhưng cũng tin chắc sẽ là một ngày đẹp đẽ. Anh đưa tôi đến, chào bố mẹ rồi cười nói: “Em cứ ở nhà nói chuyện với bố mẹ anh, anh chạy ra ngoài một lát”.

Tôi ngơ ngác, chưa kịp hỏi thì anh biến mất. Tôi đành ngồi trò chuyện, gượng gạo nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự. Cơm đã gần xong, mọi người chuẩn bị dọn mâm nhưng anh vẫn biệt tăm. Tôi nhắn tin, gọi điện, không một hồi đáp.

Mãi đến lúc mẹ anh thở dài: “Cái thằng này, lại chẳng nghe điện thoại gì cả”, bố anh hờ hững buông một câu: “Bà thử sang quán net đối diện xem, chắc nó ngồi đấy chứ đâu”, tôi mới chết lặng.

Hoá ra, ngay cả trong ngày gia đình hai bên bàn chuyện hôn nhân, bạn trai tôi vẫn bỏ mặc tất cả để lao vào thế giới ảo. Mẹ anh thực sự phải chạy sang quán net lôi con trai về.

Tôi muốn đứng dậy đi theo nhưng bác bảo để một người đi là được. Chỉ vài phút sau, anh trở lại, mặt đỏ gay, gãi đầu cười trừ: “Đeo tai nghe, mải quá nên không nghe thấy điện thoại”.

Trong bữa cơm, bố mẹ anh răn anh chuyện thức đêm chơi điện tử hại sức khoẻ, anh gạt phắt: “Con lớn rồi, bố mẹ đừng lo. Con tự biết thế nào”.

Tôi ngồi bên cạnh nghe mà vừa hụt hẫng, vừa xấu hổ. Người đàn ông 32 tuổi, ngày quan trọng nhất lại để mẹ phải đi “đón về ăn cơm từ quán net”, vậy còn trông cậy gì ở sự trưởng thành?

Trên đường đưa tôi về, anh lại khó chịu: “Bố mẹ anh cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện chơi điện tử trước mặt em, bực thật. Anh vẫn làm việc đầy đủ, vẫn lo cho gia đình, có ảnh hưởng gì đâu”.

Tôi nghẹn ngào, chẳng biết phải nói gì. Những gì tôi chứng kiến hôm đó đủ để làm trái tim mình lạnh ngắt. Tôi nhận ra, một người đàn ông nếu đã nghiện điện tử đến mức coi nhẹ cả gia đình thì tình yêu hay trách nhiệm cũng chỉ đứng sau chiếc màn hình phát sáng kia.

Giờ đây, tôi trăn trở: Mình có thể đặt tương lai vào tay một người đàn ông như thế không? Tôi từng nghĩ tình yêu có thể khiến anh thay đổi nhưng sau ngày hôm ấy, tôi chỉ thấy rõ hơn một sự thật phũ phàng: Anh đã 32 tuổi nhưng cách sống vẫn y hệt một cậu bé chưa chịu lớn.

Và tôi,có lẽ phải đủ tỉnh táo để buông bỏ, trước khi cuộc đời mình bị kéo vào vòng xoáy vô nghĩa mang tên “nghiện điện tử”.

Ngồi viết lại câu chuyện này, tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy tủi thân. Yêu một người đàn ông 32 tuổi nhưng vẫn “nghiện” điện tử đến mức để mẹ phải ra quán net gọi về ăn cơm, mà đó lại còn là ngày quan trọng, ngày hai gia đình gặp mặt.

Tôi thực sự hoang mang không biết sau này, khi bước vào hôn nhân, anh có thể gác điện tử sang một bên để lo cho vợ con hay không?

Nếu là bạn, bạn có đủ kiên nhẫn chờ đợi một người đàn ông như vậy thay đổi? Hay sẽ sớm nói lời chia tay để tìm một người trưởng thành hơn?