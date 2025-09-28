Biết chồng ngoại tình nhưng không đánh ghen, tôi chỉ đến nhà một người lạ

Sau hơn 10 năm gắn bó, tôi và chồng đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, biến cố từ khi yêu đến lúc cưới. Vợ chồng tôi yêu nhau khi còn là học sinh cấp 3, đã kết hôn được hơn 4 năm và có hai con.

Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn học chơi chung nhóm, hàng ngày đưa đón nhau đi học rồi nảy sinh tình cảm. Lúc ấy, chúng tôi chú tâm ôn luyện để thi đại học nên căng thẳng lắm, vượt qua được nhờ có sự động viên từ người kia.

Nhưng bố mẹ hai bên đâu thấy vậy, chỉ lo con cái mải yêu quên học nên phản đối kịch liệt. Lần nào anh đến đón đi học mà bị bố mẹ tôi bắt gặp, y như rằng anh đều bị đuổi và "ăn mắng". Lên đại học rồi, bố mẹ tôi vẫn chưa cho yêu vì muốn con tập trung học. Còn bố mẹ anh chê gia cảnh tôi không tương xứng.

Mãi đến khi đi làm và dành dụm được một khoản, bố mẹ hai nhà mới chấp thuận chuyện yêu đương, cho phép cưới xin. Yên ổn chưa được bao lâu, cuộc hôn nhân của chúng tôi lại gặp phải biến cố.

Chồng ngoại tình vì lâu không được "gần gũi" với vợ (Ảnh minh họa: Etoday).

Tôi đang bầu bé thứ hai được 7 tháng thì phải nhập viện vì quá sốc. Em trai chồng thấy chồng tôi cùng nữ đồng nghiệp kém 7 tuổi đi ra từ nhà nghỉ, trông cả hai rất vui vẻ. Cậu ấy làm cùng công ty chồng tôi nên không khó để điều tra về mối quan hệ mờ ám ấy, chắc như đinh rằng chồng tôi đang ngoại tình.

Từ lúc biết tin, tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần, sút hơn 6kg. Nhưng tôi cũng không dám kể chuyện này với ai, sợ mọi người nói nhiều làm mình càng rối trí. Chỉ có em trai chồng biết chuyện nên liên tục an ủi. Phải mất đến một tháng, tôi mới có thể ổn định tâm lý.

Về phía chồng, anh thừa nhận đã làm chuyện sai trái với tôi. Nhưng đó chỉ là "tình một đêm" để giải tỏa nhu cầu vì vợ chồng đã lâu không gần gũi. Anh không có ý muốn bỏ gia đình, hứa chấm dứt liên lạc với cô gái kia, không tái phạm và năn nỉ được tha thứ.

Tôi không muốn đánh ghen, bóc phốt hay làm gì rùm beng, chỉ muốn bảo vệ gia đình và các con. Nhưng để có được sự tha thứ, tôi yêu cầu chồng làm một chuyện. Anh phải cùng tôi đến gặp gia đình nữ đồng nghiệp kia, nói chuyện cho ra nhẽ để chấm dứt hoàn toàn màn vụng trộm.

Tôi để con lớn ở nhà, mang theo bụng bầu cùng chồng đi gặp bố mẹ cô gái. Tôi khẳng định, cuộc hôn nhân của mình là hợp pháp, cũng cho họ xem ảnh cưới và ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

Chồng tôi đã biết sai, muốn thay đổi và chấm dứt với nữ đồng nghiệp. Chỉ mong bố mẹ cô ấy bảo ban con cái để không trở thành "người thứ ba" trong hôn nhân của người khác.

Trước hoàn cảnh đó, bố mẹ cô gái vô cùng bất ngờ, liên tục xin lỗi tôi. Họ hứa khuyên ngăn con gái, đồng thời chủ động bồi thường cho tôi bằng cách chi trả tiền khám thai, chi phí sinh con.

Tôi chỉ cảm ơn, không nhận bất cứ đồng nào từ họ. Sinh ra trong nghèo khó, bố mẹ luôn dạy tôi phải biết ngẩng cao đầu, không được lợi dụng điểm yếu của người khác để trục lợi. Trước đây, gia đình chồng chê tôi vì xuất thân khó khăn. Nhưng giờ, tôi có thể tự chủ cuộc sống, không cần dựa dẫm vào ai.

Tôi chấp nhận tha thứ một phần vì không muốn các con thiếu vắng bố, phần khác vì vẫn còn yêu anh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi vẫn tin tưởng anh.

Tôi vẫn còn vết thương lớn trong tim, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy nhức nhối, lại đau như khi mới biết chuyện.