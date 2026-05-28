Cà Mau tiếp tục cảnh báo nguy cơ dông lốc nguy hiểm

Ngày 28/5, Đài khí tượng thủy văn (KTTV) tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 29/5 đến 8/6, khu vực tỉnh Cà Mau có khả năng bước vào đợt mưa diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

"Mưa xuất hiện chủ yếu vào trưa, chiều tối và đêm, trong đó nguy cơ cao mưa lớn trên 50mm/24 giờ", Đài KTTV Cà Mau cảnh báo và cho biết mưa tập trung nhiều vào các ngày 29/5-1/6 và 5-8/6.

Mưa dông làm hư hại nhà cửa ở Cà Mau vài ngày trước (Ảnh: UBND phường cung cấp).

Theo Đài KTTV Cà Mau, đề phòng mưa lớn kèm các hiện tượng thời tiết như dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây xanh, nhà cửa và đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này xuất hiện kỳ triều cường rằm tháng 4 âm lịch, đề phòng xảy ra mưa lớn cục bộ trùng với thời gian đỉnh triều gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở và sụp lún đất ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đài KTTV Cà Mau cũng thông tin, thời gian trên gió mùa Tây Nam ở các vùng biển khu vực tỉnh Cà Mau hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết phổ biến có mưa rào và dông rải rác.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển", theo cảnh báo.

Trước đó, khoảng 14h ngày 24/5, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại một số xã, phường của tỉnh Cà Mau.

Qua thống kê sơ bộ, có hơn 90 căn nhà bị thiệt hại, trong đó sập hoàn toàn 7 căn, còn lại là tốc mái. Ngoài ra, có nhiều cây xanh, lưới điện cũng bị hư hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.