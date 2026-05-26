Miền Bắc sắp đón mưa vàng giải nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C như: Phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,3 độ C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,5 độ C; Láng (Hà Nội) 41,1 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,8 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 40,2 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 40 độ C,...

Nắng nóng cùng với độ ẩm tương đối thấp chỉ khoảng 45-50%, khiến thời tiết càng oi bức, khó chịu.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 26/5, tại Hà Nội vượt ngưỡng 41 độ C (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sang ngày 28/5, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Còn tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ cơ bản kết thúc nhưng từ chiều tối 27/5, đã bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 28-30/5, mưa dông gia tăng và mở rộng trên toàn Bắc Bộ, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Song từ khoảng ngày 1/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.