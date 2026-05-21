Mưa lớn buổi sáng khiến nhiều tuyến đường ở Cà Mau ngập sâu

Từ khoảng 4h ngày 21/5, khu vực phường Bạc Liêu, xã Vĩnh Lợi và một số xã, phường của tỉnh Cà Mau xuất hiện cơn mưa lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, do mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở nội ô phường Bạc Liêu bị ngập sâu như: Tôn Đức Thắng, Trần Huỳnh, Võ Thị Sáu, Hòa Bình, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt…

Mưa lớn ngập sâu tuyến đường ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (Ảnh: T.M).

Một số nút giao trung tâm của phường như đường 23/8 - Trần Phú, Trần Phú - Hòa Bình, vòng xoay Võ Văn Kiệt,…có chỗ ngập hơn 30cm làm cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.

Anh Nguyễn Thanh (trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết, sáng nay mưa rất lớn so với vài ngày trước nên khi đưa con đi học trên tuyến đường Trần Phú anh thấy nhiều xe chết máy. Do vậy anh phải chạy vòng tìm đường tránh nên mất nhiều thời gian hơn mới đưa con tới trường.

Trên một số tuyến đường khác, nhiều người dân phải dắt xe lên lề để chờ nước rút mới tiếp tục đi vì ngập sâu sợ xe chết máy, hoặc tìm hướng tránh.

Đây là cơn mưa lớn nhất từ vài ngày trở lại đây (Ảnh: T.M).

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, rạng sáng 21/5 xuất hiện mưa diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to, tập trung nhiều từ 4h đến 7h. Lượng mưa tại một số trạm đo được như: cầu số 2 (137,2mm), phường 8 (cũ: 122,5mm), Giá Rai (105,2mm), Phong Hiệp (90,6mm);...

"Hiện có tồn tại khối mây dông từ vịnh Thái Lan vào tới đất liền Nam bộ, kể cả tỉnh Cà Mau. Vì vậy trong ngày hôm nay khả năng mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm kèm theo như dông, lốc xoáy, sét đánh", lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau cho hay.