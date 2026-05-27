Nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc vượt kỷ lục nhiều năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22 đến 27/5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng này một số nơi có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 có nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, vượt giá trị lịch sử 37,5 độ C ngày 16/5/2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất là 39,7 độ C, vượt giá trị lịch sử 39 độ C ngày 19/5/2019.

Trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,4 độ C, vượt giá trị lịch sử 39,1 độ C ngày 21/5/2020; trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40,5 độ C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,6 độ C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020.

Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao 39-40 độ C, nhiều khu vực tiệm cận mức nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn thì Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ C.

Dự báo trong chiều 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo dự báo, sang đến ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kết thúc, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.