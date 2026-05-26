Ngày 27/5 là đỉnh điểm của nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ghi nhận nền nhiệt cao nhất cả nước.

Lúc 13h, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,3 độ C; Láng (TP Hà Nội) 40 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 39,9 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C; Đồng Hới (Quảng Trị) 39,2 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến chỉ từ 45-50%.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 27/5 sẽ là cao điểm của đợt nắng nóng tại miền Bắc và Trung Bộ.

Cụ thể, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 19h.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-50%. Thời gian nắng nóng từ 9h đến 18h.

Dự báo ngày 27/5, là cao điểm của đợt nắng nóng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sang ngày 28/5, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần nhưng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong khi đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng duyên hải Nam Trung Bộ còn xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ 12h đến 17h.

Dự báo từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ cơ bản kết thúc, còn khu vực Trung Bộ dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, người dân có nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bê tông, mặt đường nhựa.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết người dân cần lưu ý nhiệt độ trong các bản tin khí tượng là nhiệt độ không khí được đo trong điều kiện tiêu chuẩn.

Theo đó, nhiệt kế được đặt trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2m, có mái che và được thông thoáng tự nhiên. Đây là mức nhiệt dùng để đánh giá, so sánh và dự báo khí tượng theo quy chuẩn quốc tế.

Song nhiệt độ thực tế ngoài trời mà người dân cảm nhận thường chịu tác động của nhiều yếu tố môi trường khác nhau.

Đặc biệt tại khu vực đô thị, mặt đường nhựa, bê tông, mái tôn hay các bề mặt kim loại hấp thụ và phản xạ nhiệt mạnh khiến nhiệt độ bề mặt có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ vài độ, thậm chí đến cả chục độ.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khung giờ từ 11h đến 16h; bổ sung đủ nước cho cơ thể, tăng cường che chắn khi ra ngoài và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa.

Đối với người lao động ngoài trời, cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, tăng thời gian nghỉ giữa ca, đồng thời theo dõi các biểu hiện như mệt lả, chóng mặt, đau đầu để kịp thời xử lý nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Ngoài ra, các gia đình cần đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền bởi đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng kéo dài.