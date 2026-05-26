Vì sao Hà Nội nắng nóng nhất cả nước?

Miền Bắc và các tỉnh miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng tại Hà Nội, trong trưa và chiều 25/5, nhiệt độ cơ quan khí tượng ghi nhận đã vượt ngưỡng 40 độ C, cao nhất cả nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về thời tiết nắng nóng đang diễn ra, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay xuất phát từ hình thế thời tiết quy mô lớn.

Theo ông Kiên, từ cuối tuần trước, hình thế mưa tiểu mãn suy yếu và kết thúc, trong khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, lấn mạnh sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng.

Cùng thời điểm, gió mùa mùa hè hướng tây nam bắt đầu hoạt động rõ hơn. Khi vượt qua địa hình dãy Trường Sơn, khối khí này gây ra hiệu ứng phơn, làm không khí trở nên khô nóng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đối với Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, hiệu ứng phơn cũng có thể xuất hiện khi dòng khí vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi phía tây. Điều này góp phần đẩy nền nhiệt tăng cao tại nhiều khu vực Bắc Bộ, trong đó có đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội.

Về việc ngày 25/5, Hà Nội xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến trên 40 độ C (cao nhất cả nước), Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhận định, việc Hà Nội ghi nhận mức nhiệt rất cao không phải hiện tượng quá bất thường bởi thành phố nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ - khu vực có nền nhiệt cao trong đợt nắng nóng này.

Ngoài ra, khu vực nội đô còn chịu tác động mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, nhựa đường, nhà cao tầng, giao thông, điều hòa và các hoạt động sử dụng năng lượng khiến nhiệt tích tụ và phát thải nhiều hơn.

Vì vậy, trong cùng một hình thế thời tiết, nhiệt độ tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực đô thị hóa mạnh, thường cao hơn vùng ven hoặc nơi ít bê tông hóa.

Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng gay gắt (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Kiên cũng lưu ý cảm giác nóng của con người không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ đo trong lều khí tượng mà còn chịu ảnh hưởng bởi độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ mặt trời và môi trường xung quanh.

Khi trời ít gió hoặc lặng gió, độ ẩm cao và bề mặt đô thị tích nhiệt mạnh, cơ thể khó tỏa nhiệt hơn nên cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt.

Nhiệt độ khí tượng chính thức là nhiệt độ được đo trong điều kiện tiêu chuẩn của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiệt độ cảm nhận của con người có thể cao hơn đáng kể so với nhiệt độ không khí nếu độ ẩm cao, gió yếu, bức xạ mạnh và môi trường đô thị tích nhiệt. Vì vậy, nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ thực đo.

Vị chuyên gia dự báo trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn duy trì, nhưng xu hướng sẽ giảm dần từ chiều tối 27/5 khi hình thế gây nóng suy yếu và khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ tăng lên ở một số nơi.

Song Tiến sĩ Trương Bá Kiên cho rằng, việc giảm nắng nóng không đồng nghĩa thời tiết sẽ mát hẳn. Nền nhiệt tại Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ vẫn ở mức khá cao, phổ biến khoảng 30-31 độ C, kết hợp độ ẩm lớn nên cảm giác oi nóng còn kéo dài, nhất là tại khu vực nội đô.

Theo Tiến sĩ Trương Bá Kiên, đợt nắng nóng lần này có cơ sở khí tượng rõ ràng với sự kết hợp của áp thấp nóng phía Tây mở rộng, gió mùa mùa hè tây nam, hiệu ứng phơn tại Trung Bộ và một phần Bắc Bộ, cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ở Hà Nội.

Đây là đợt nắng nóng gay gắt cần được theo dõi sát. Tuy nhiên, khi đánh giá mức độ bất thường cần dựa trên chuỗi số liệu quan trắc chính thức, thay vì chỉ căn cứ vào nhiệt độ cảm nhận hoặc các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.